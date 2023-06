2:9-Tore die Bilanz des TSV Hartberg bei Aufsteiger Austria Lustenau im Reichshofstadion. Nach der 1:4-Pleite im August folgte ein 1:5 aus Sicht der Ost-Steirer, die damit in allen 4 Saison-Duellen gegen die Vorarlberger sieglos blieben (1U, 3N) und ihre letzte Chance auf das BL-Conference League-Halbfinal-Ticket auswärts gegen den RZ Pellets WAC (Montag, 19 Uhr, Ligaportal-Liveticker) verpassten. Dennoch können die Blau-Weißen zufrieden sein, denn im Herbst schien ein Klassenerhalt noch in weiter Ferne. Mit Rang 10 liegt der TSV am Ende mit 10 Zählern vor Absteiger SV Ried. Nachfolgend Hartberger Statements.

Auch wenn es zur Saison-Krönung nicht reichte, hauchte Rückkehrter Markus Schopp dem TSV Hartberg neues Leben ein und schaffte vorzeitig den Klassenerhalt mit den Blau-Weißen. Rang 10 bei 10 Zählern Vorsprung auf Absteiger SV Guntamatic Ried können den Traditionsklub aus der Ost-Steiermark zufrieden stimmen!

"Würde es trotzdem so einordnen, dass wir aus Frühjahr sehr viel rausgeholt haben"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg):

…das Spiel: „Der Kessel war vielleicht nicht mehr so am dampfen, wie er dampfen hätte sollen. Wir haben es dem Gegner sehr einfach gemacht. Mit der Roten Karte war das Spiel dann gelaufen. Ich würde es trotzdem so einordnen, dass wir aus dem Frühjahr sehr viel rausgeholt haben. Es ist natürlich bitter, wenn du im letzten Spiel die Möglichkeit hast, vielleicht noch so ein extra Spiel zu bekommen. Vielleicht haben wir uns das aber in der Form nicht verdient. Deswegen passt das heute. Lustenau war die klar bessere Mannschaft, die es sich aufgrund der ganzen Saison verdient, dort zu sein, wo sie sind.“



…die Gründe für die Leistung seiner Mannschaft: „Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass die Mannschaft großartig trainiert hat. Ich hatte das Gefühl, dass sie es unbedingt wollen. Dann passieren aber Dinge. Wir haben in der Vorwärtsbewegung sehr oft den Ball verloren in der ersten Halbzeit. Der Gegner muss in Wahrheit viel früher viel höher führen. Das daran aufzuhängen ist das eine.

Das andere ist natürlich, dass es irgendwo auch nachvollziehbar ist, dass mit dem Erreichen des Ziels, wenn eine Mannschaft so lange so am Anschlag spielt, vielleicht nicht mehr jeder alles abrufen kann. Es ist normal, aber etwas, was du für die Zukunft im Kopf haben musst, denn es gilt ja doch irgendwo weiterzugehen.“

"Gehe davon aus, dass ich nächste Saison in Hartberg sein werde"

…seine Zukunft: „Es hat sich nicht großartig etwas verändert. Ich glaube, dass wir einen superintensiven Austausch haben, weil es wirklich auch darum geht, zukunftsfit zu werden und den Verein auch so aufzustellen, dass wir vielleicht so eine Saison wie letzte oder auch diese Saison nicht mehr haben. Da muss man einfach das ein oder andere ändern. Das ist mein Anliegen. Es ist aber auch das Anliegen des Vereins. Ich gehe davon aus, dass ich nächste Saison in Hartberg sein werde.“



…ein mögliches Engagement von Philipp Semlic (noch SV Lafnitz): „Philipp ist ein großartiger Trainer, der in Lafnitz fantastisch gearbeitet hat. Die Rolle, die ich gerne einnehmen möchte, ist einfach die, dass ich mich auf der Linie auch sehr wohl fühle. Ich glaube, dass wir ein gutes Team haben, die in dieser kurzen Zeit schon etwas bewegen konnten. Es würde Spaß machen, so in dieser Konstellation weiterzugehen. Das ist auch ein bisschen der Inhalt meiner Gespräche mit dem Verein.

Ich finde, dass wir in unserer Situation zwei hervorragende Assistenztrainer, die sehr viel Verantwortung schon übernommen haben. Aus den Gesprächen der Vergangenheit weiß man, dass ich natürlich sehr engagiert bin und versuche, den Verein auch auf anderen Ebenen noch weiter mitzuprägen. Dafür bedarf es natürlich der richtigen Leute. Dementsprechend sind wir da im Austausch.“

„Es ist eine harte Entscheidung“

…Mario Sonnleitner (im Foto links): „Zuallererst muss man sagen, dass er in den letzten beiden Jahren ein sehr wichtiger Spieler für den TSV Hartberg war und einen enormen Anteil daran hat, dass wir unsere Ziele erreicht haben. Der Verein hat sich dazu entschlossen, in den nächsten Jahren ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Es ist eine harte Entscheidung, aber die gehören auch zu diesem Geschäft dazu. Er hat natürlich eine fantastische Karriere hinter sich mit tollen Vereinen. Dass wir von seiner Qualität profitieren durften, ist toll. Trotzdem muss man natürlich als Verein schauen, wie man den nächsten Schritt setzen kann.“



…personelle Änderungen (im Vorfeld): „Es ist so, dass wir immer wieder Spieler haben, bei denen die Entscheidung sehr schwer ist. Klar ist, dass der ein oder andere Spieler sich in den letzten Wochen fantastisch entwickelt hat. Der Ausfall von Providence tut natürlich weh, aber es ist, wie es ist. Wir haben aber mit Tadic jemanden, der uns über die letzten Wochen nach seiner Verletzung ein gutes Gefühl gibt. Bei den anderen habe ich sowieso keine Bedenken.“

„Ich kann mir Rückkehr zu Rapid gut vorstellen“

Mario Sonnleitner (TSV Egger Glas Hartberg) über...

…seine Zukunft: „Aus derzeitiger Sicht sieht es danach aus, dass der TSV Hartberg und ich getrennte Wege gehen. Man soll niemals nie sagen im Fußball, aber derzeit sieht es so aus. Der Trainer hat mit mir gesprochen. Sie haben natürlich auch ihre Themen. Auf der Position haben sie auch noch ein paar andere Spieler unter Vertrag. Es ist so wie es ist. Es ist für mich kein Problem. Ich habe trotzdem gezeigt in den vergangenen zwei Jahren, dass ich noch sehr wichtig sein kann und fit bin. Das ist für mich das Wichtigste. Ich habe mir selbst keinen Stress gemacht. Ich weiß noch nicht genau, wohin die Reise geht. Auch, ob es aktiv oder passiv ist. Ich weiß aber, dass ich auch aktiv noch ein Jahr machen könnte. Ich fühle mich ganz gut, hatte noch keine größeren Verletzungen und bin auch von den Werten her sehr gut dabei, wenn man es mit anderen Spielern vergleicht. Ich glaube auch, dass die Leistungen in den letzten Wochen gepasst haben.“



…seine bisherige Zeit beim TSV Hartberg: „Es war für mich wichtig, dass ich nach dem Rapid Engagement zeigen konnte, dass ich noch immer ein guter Verteidiger bin und Bundesliga-Niveau habe. Das war mir sehr wichtig, denn das letzte Jahr bei Rapid war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deshalb war ich froh, dass der TSV Hartberg es mir ermöglicht hat.“



…eine mögliche Rückkehr zu Rapid: „Ich kann mir es gut vorstellen. Ich bin Rapidler und werde immer alles daransetzen, Rapid erfolgreich zu machen. Ich glaube, dass sie sicher Möglichkeiten haben. Wenn ich da irgendwie mithelfen kann, dann will ich das natürlich tun.“

„Bin guter Dinge, dass finale Bestätigung demnächst kommt"

Brigitte Annerl (Präsidentin TSV Egger Glas Hartberg, Foto) über...

…die Anreise per Flugzeug zum Spiel in Lustenau: „Wir haben das deswegen gemacht, weil wir auf dem letzten Platz in der Winterpause waren, und heute aber hier stehen und um ein internationales Ticket spielen. Die Spieler wollen diesen Sieg hier mit nach Hause nehmen und müssen dann am Montag in Wolfsberg performen. Um die Regenerationszeit und Trainingsmöglichkeiten zu bieten, haben wir das gemacht. Das war mein Beitrag und wenn ich diesen leisten darf, dann mach ich das auch gerne.“



…die Bedeutung des möglichen Erreichen eines internationalen Startplatzes (im Vorfeld): „Es wäre das Tüpfelchen am I. Im Februar haben uns schon einige abgeschrieben und als Fixabsteiger gehandelt. Mehr geht nicht. Wir würden es gerne erreichen und das werden wir auch.“



…das neue Stadion: „Wir haben dieses Projekt schon vor langer Zeit begonnen. Covid war natürlich nicht hilfreich dabei. Es ist aber korrekt, dass es momentan etwas schwierig ist, etwas weiterzubringen. Ich gehe aber von Folgendem aus: Hartberg hat jetzt das sechste Bundesligajahr finalisiert. Wir haben gezeigt, dass wir keine Eintagsfliege in der Bundesliga sind, sondern ein fixer Bestandteil. Wir schaffen vieles aus eigener Kraft, aber wir schaffen es nicht ohne Hilfe aus öffentlicher Hand. Wir brauchen den Bund und das Land dazu, so wie alle anderen auch. Wir sind da keine Ausnahme.

Ich gehe davon aus, dass wir demnächst eine finale Bestätigung bekommen, sodass wir den ersten Spatenstich machen können. Uns ist sehr viel zugesichert worden, aber auf mündliche Basis und das ist leider zu wenig. Wir haben es schon auch mit der Politik zu tun. Wir hatten in dieser Hinsicht auch einen Wechsel in unserem Land, wie jeder weiß. Es wird also alles neu aufgerollt und begonnen und daher dauert es auch länger. Ich bin aber guter Dinge, dass die finale Bestätigung demnächst kommt."

"Solche Werte fallen nicht vom Himmel"

Marc Janko (Sky Experte) über Mario Sonnleitner: „Ich kenne ihn auch schon von damals aus dem U21-Nationalteam. Er war damals auch schon wie heute ein sehr positiver Mensch, der einiges tut, um die Mannschaft mitzureißen. Solche Werte fallen nicht vom Himmel. Er hat natürlich auch eine richtige Qualität mitgebracht. Seine Reise ist ja noch nicht zu Ende. Bei Hartberg geht es halt nicht weiter. Er ist jetzt 36 Jahre alt geworden. Irgendwann ist halt einmal die Zeit, für die jüngere Generation.“

32. Runde ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde Quali-Gruppe

SC Austria Lustenau - TSV Hartberg 5:1 (3:0)

Freitag, 2. Juni 2023, 19:30 Uhr, Reichshofstadion Lustenau, Z: 4.500, SR: Julian Weinberger

Torfolge: 1:0 Fridrikas (15.), 2:0 Berger (32.), 3:0 Fridrikas (40.), 4:0 Diaby (52.), 4:1 Avdijaj (79.), 5:1 Schmid (86.)

GK: Farkas (48.), Diakite (51.) - RK: Pfeifer (20.).

