Nach dem bereits seit einer Woche und Rd. 31 feststehenden Abstieg aus der ADMIRAL Bundesliga wollte sich die SV Guntamatic Ried mit Würde und möglichst einem Heimsieg über den Führenden der Qualigruppe, RZ Pellets WAC, verabschieden. Die Innviertler führten auch bis zur 74. Minute mit 1:0, um dann den Sieg - wäre seit 7 1/2 Monaten der erste BL-Heimdreier gewesen - noch "aus der Hand zu geben". Was bereits im Ligaportal-Spielbericht stand bestätigte hernach auch SVR-Trainer Maximilian Senft: "Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison". Währen effiziente Wolfsberger nun von "Europa" träumen...die STATEMENTS...!

Schielen schon nach Europa: Hendrik Bonmann und der WAC, der im BL-Conference League-Playoff-Halbfinale am Montag in der Lavanttal-Arena auf den starken Aufsteiger SC Austria Lustenau trifft. Der 29-jährige deutsche Torhüter war in Ried nur per Elfmeter zu bezwingen, nachdem der gebürtige Essener zuvor in 5 Partien 4 Mal ohne Gegentor blieb.

"Wir haben Vielzahl an Chancen wieder nicht genutzt"

Maximilian Senft (Cheftrainer SV Guntamatic Ried) über...

…das Spiel und den Abstieg: „Ich denke, dass das Spiel heute ein Spiegelbild der Saison war. Wir wollten uns heute mit Würde verabschieden. Man hat gesehen, dass die Jungs das machen wollten. Wir haben eine Vielzahl an Chancen wieder nicht genutzt. So geht man heute mit Enttäuschung. Es wird dann auch die Zeit sein, das Ganze sacken zu lassen, zu reflektieren, Schlüsse daraus zu ziehen und schlussendlich auch zu lernen. Auch ich möchte meine Lehren und Schlüsse daraus ziehen und schlussendlich gereift aus der Situation hervorkommen.“



…seine Zukunft: „Die Gespräche sind außerordentlich gut. Ich würde sagen, dass wir auf der Zielgeraden sind. Es gehören noch ein paar Dinge finalisiert und im Detail besprochen, aber ich würde sagen, dass beide Seiten sehr bemüht sind.“



SVR-Stürmer Seifedin Chabbi über den Abstieg: „Wenn man absteigt, ist es natürlich immer ein Schlag ins Gesicht. Im Fußball geht das Leben aber weiter. Man muss einfach schauen, dass man jetzt einfach abschaltet. Ich glaube, dass jeder sehr müde im Kopf ist. Jeder ist einfach nur froh, wenn er in den Urlaub kommt. In der nächsten Saison wird jeder angreifen.“

"Mein Vertrag ist in der 2. Liga nicht gültig"

SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger über...

…den Abstieg: „Ich glaube, dass man die nächsten 2 bis 3 Tage nochmal alles reflektieren muss. Dann werden wir sicherlich einmal ein paar Tage in den Urlaub gehen.“



…seine Zukunft: „Mein Vertrag ist in der 2. Liga nicht gültig und deswegen werde ich mir in der nächsten Zeit meine Gedanken machen gemeinsam mit meiner Familie. Wir werden sehen, was kommt.“



SVR-Abwehrspieler Markus Lackner über den Abstieg: „Es ist sicher sportlich der bitterste Moment in meinem Leben. Man hat dann 2 Möglichkeiten. Man kann sich selbst leidtun, wovon keiner etwas hat, oder man sagt, dass man daraus etwas lernt, sodass so etwas vielleicht nicht mehr passiert und etwas für die Karriere beziehungsweise für die Karriere danach mitnimmt.

Ich glaube, dass es der einzige Weg ist, den man sich vornehmen kann. Es ist momentan trotzdem noch extrem schwierig und ich glaube, dass ich den Urlaub brauche, um das verarbeiten zu können. Dann geht es wieder los.“

"Am Ende reicht es halt um ein paar Prozentpunkte nicht"

SVR-Allrounder Julian Wießmeier über...

…das Spiel: „Es war natürlich bitter zu wissen, dass das das letzte Spiel war und wir abgestiegen sind. Wir wollten trotzdem noch einmal alles geben, Charakter zeigen und einen Sieg holen. Das ist uns leider nicht gelungen. Ich denke, dass das Spiel die ganze Saison widerspiegelt. Wir haben gut mitgespielt, aber am Ende reicht es halt um ein paar Prozentpunkte nicht. Dadurch haben wir wieder verloren.“



…die Saison für ihn persönlich: „Für mich war das letzte halbe Jahr nicht so leicht. Ich habe wenig gespielt. Es war schön, dass ich nochmal spielen konnte, aber es war natürlich keine zufriedenstellende Situation. Ich habe versucht, trotzdem heute nochmal das Beste daraus zu machen und mich noch einmal zu zeigen. Natürlich gibt es aber einen bitteren Beigeschmack mit dem Abstieg.“

Löste den langjährigen SV Ried-Präsidenten Roland Daxl (r.) ab: Der Innviertler Unternehmer Thomas Gahleitner.

"...dann gibt es natürlich ein Köpfe-Rollen"

Der neue SVR-Präsident Thomas Gahleitner über...

…die Entlassung von Sportdirektor Thomas Reifeltshammer: „Es ist im Profisport einfach so, dass man an Leistungen gemessen wird. Wenn diese Leistungen nicht eintreffen, die man sich erwartet haben, dann gibt es natürlich ein Köpfe-Rollen. Köpfe rollen aber natürlich auch dann, wenn man von der Arbeit und Leistung nicht überzeugt ist. Deswegen haben wir reagiert. Man sieht, womit wir unzufrieden sind, nämlich das Ergebnis, dass wir in die Zweite Liga absteigen.“



…mögliche personelle Konsequenzen im Vorstand: „Unsere Mitglieder und Fans fordern eine gewisse Neuausrichtung. Wir werden dem auch nachkommen. Es sind im Oktober sowieso geplante Neuwahlen. (Anm. Auf die Frage nach einer möglichen Vorverlegung der Wahlen) Es gibt eine gewisse Funktionsperiode und bis dorthin werden wir unserer Verantwortung ganz klar nachkommen. Ich wüsste keinen Grund, warum wir die Wahlen vorverlegen sollten. Sportlich haben wir bereits reagiert. Wir haben Wolfgang Fiala unser vollstes Vertrauen gegeben.

Wir wollen natürlich auch dementsprechend Leistung von ihm sehen. Wir sind positiv gestimmt. Den Vorstand wollen wir neu ausrichten. Wir wollen natürlich auch den Mitgliedern und den Fans gerecht werden. Wir haben aber auch viele Dinge positiv gemacht, die wir weiter beibehalten möchten und ausbauen werden. An den Punkten, an denen wir ansetzen und uns verbessern müssen, werden wir unserer Verantwortung sicher auch in den nächsten Wochen und Monaten nachkommen.“



…seine Rolle: „Ich komme jetzt aktuell der Verantwortung nach. Ich war Vizepräsident und habe gemeinsam mit dem Team für den Verein gearbeitet. Ich glaube, dass der Verein wirtschaftlich gut aufgestellt ist. Sportlich haben wir es leider nicht geschafft. Ob ich Präsident bleibe oder nicht, wird sich im Herbst ganz klar herausstellen.“

"Ich glaube, dass er der Richtige ist für unseren Verein"

...die Zukunft von Maximilian Senft: „Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir sind von ihm überzeugt. Ich glaube, dass er der Richtige ist für unseren Verein. Max hat einen super Charakter, was die Persönlichkeit anbelangt. Wir sind fachlich von seiner Kompetenz überzeugt. Wir sind in den Schlussgesprächen, sind von ihm überzeugt und sind froh, wenn wir eine gemeinsame Arbeit zusammenbringen.

Wir haben vieles vor. Wir sind sehr weit, und positiv gestimmt. Max braucht aber ein gemeinsames Werkzeug dazu. Wir wollen es wirklich sorgfältig mit der sportlichen Führung entscheiden, sodass es wirklich wieder zu guten Leistungen in der nächsten Saison führt.“

Nach wettbewerbsübergreifend bereits 40 Saisonspielen geht es für die Wölfe - hier mit Augustine Boakye - am Montag weiter ins Bundesliga-Playoff-Halbfinale und bei einem Sieg über Austria Lustenau gegen einen Wiener Klub im Finale.

„Schön war es nicht, aber wir haben unser Ziel erreicht!“

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Schön war es nicht, aber wir haben unser Ziel erreicht. Wir wollten ungeschlagen sein und unsere Serie verlängern. Wir sind in den ersten 20 Minuten nicht in das Spiel gekommen und waren total lethargisch. Gerade in der Phase, wo wir vier Topchancen gehabt haben, kam dann der Elfmeter, bei dem wir uns nicht gut angestellt haben. Wir haben dann einen Vierfachtausch getätigt und sind druckvoll in die zweite Hälfte reingekommen. Wir haben es dann irgendwie geschafft, auf die Siegerstraße zurückzukehren durch Baribo, der das überragend gemacht hat. Ich kann der Mannschaft nur gratulieren, was sie in der Qualifikationsgruppe abgeliefert hat, ist schon bärenstark.“



…das anstehende Halbfinal-Playoff-Spiel: „Wir haben in der Qualifikationsrunde nur ein Spiel verloren. Die Entwicklung zeigt steil nach oben. Ich glaube, dass es ein richtig schwerer Gegner ist, der sehr viel Qualität hat. Wir müssen sehr konzentriert sein und eine bessere Leistung bringen als in den ersten 20 Minuten heute. Es wäre natürlich ein Traum für den WAC, wenn wir das schaffen könnten. Wenn man die Chance hat, möchten wir es hundertprozentig nutzen. Wir wissen aber auch, dass es schwierig wird.“



…BL-Debütant Pascal Müller (im Vorfeld): „Seitdem ich hier bin, sehe ich einen jungen Spieler, der enorm viel Potential, Talent und Ehrgeiz hat. Er unternimmt alles, um zu seinen Einsätzen zu kommen. Wenn er das zeigt, was er im Training zeigt, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass er nicht gut spielt.“

„Ich traue unserer Mannschaft sehr viel zu"

WAC-Mittelfeldspieler Nikolas Veratschnig über...

…das Spiel: „Absichtlich haben wir es nicht spannend gemacht. Wir wollten heute natürlich ganz klar gewinnen, sodass wir das Heimrecht am Montag haben. Wir haben aber sehr schwer in die Partie gefunden. Nach einem Foulelfmeter sind wir in Rückstand geraten. Der Trainer hat uns in der Halbzeit dann aber gute Anweisungen gegeben. In der 2. Halbzeit hat dann jeder das gemacht, was er kann, und das hat gereicht heute.“



…das anstehende Halbfinal-Playoff-Spiel: „Ich traue unserer Mannschaft sehr viel zu. Wir haben jetzt viele Spiele gewonnen und sind auf einem guten Weg. Ich glaube, dass wir am Montag einen Sieg einfahren können. Natürlich ist die Vorfreude sehr groß. Jeder hat Bock auf das Spiel.“

„Ich traue uns alles zu“

WAC-Kapitän Mario Leitgeb über...

...das Spiel: „Wir wollten es natürlich nicht so spannend machen, aber im Endeffekt haben wir das Spiel noch gedreht. Wir sind natürlich froh, dass wir am Montag zuhause spielen. Ich muss der Mannschaft ein Lob aussprechen, wie sie mit der Situation umgegangen ist. Wir haben heute gegen eine gute Rieder Mannschaft gespielt, da kann man auch nur gratulieren, dass sie so ein Spiel noch geliefert haben. Wir sind einfach froh, dass wir zuhause spielen und uns eine Auswärtsfahrt ersparen können.“



…das anstehende Halbfinal-Playoff-Spiel: „Ich traue uns alles zu. Wir sind gut drauf. Heute war sicher nicht unsere beste Leistung, aber wir haben auch solche Spiele in der Vergangenheit nicht mehr drehen können. Heute können wir solche Spiele umdrehen. Wir freuen uns auf die Partie und wollen natürlich weiterkommen.“



…seine Zukunft: „Es hat Gespräche mit dem Trainer und Dietmar Riegler (Anm.: Präsident) gegeben. Man wird sehen, wie es dann weitergeht. Noch kann ich dazu noch nicht sagen. Es ist kein Geheimnis, dass ich mich in Wolfsberg wohl fühle. Man weiß aber natürlich nicht, was im Fußball so kommt. Ich konzentriere mich jetzt auf die Spiele und dann haben wir noch genug Zeit, über alles zu reden.“

„Ried war heuer ein verdienter Absteiger“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…die SV Ried: „Die Leistung war ok, aber man hat heute wieder gesehen, warum sie abgestiegen sind. Ried war heuer ein verdienter Absteiger. Wenn ein Ball in der Bundesliga so lange in der Luft ist, dann musst du den Ball als Verteidiger einschätzen können, egal ob du Turi oder Sonnleitner heißt. Das hat mit Bundesliga nichts zu tun.“



…die Entlassung von Thomas Reifeltshammer: „Natürlich ist es ein Neustart. Es ist meistens so, auch international, dass man eine Reihe hinter den Trainer blickt, wenn die sportlichen Ziele nicht erreicht werden. In diesem Fall ist es die Ebene des Sportvorstands. Fakt ist, dass er selbst genau weiß, worauf er sich eingelassen hat. Er hat sehr gut gewusst, wie die Uhren in Ried ticken.

Dementsprechend dürfte es für ihn keine Überraschung sein, was da auf ihn zugekommen ist von den Entscheidungskompetenzen. Es tut mir natürlich leid für ihn, aber ich kann es zu wenig beurteilen, ob das für ihn ungerecht ist oder nicht.“



…den Termin der Neuwahlen bei der SV Ried: „Ich könnte ihm ein paar Gründe nennen. Unter anderem der Punkt, dass zu Beginn der neuen Saison möglicherweise eine neue sportliche Führung vorgestellt werden könnte, die dann auch eine neue sportliche Richtung vorgibt. Wenn man jetzt bis Oktober wartet, dann gibt es möglicherweise eine Veränderung und dann wird wieder alles über den Haufen geworden. Das ist von Kontinuität so weit weg wie die Erde vom Mond. Das ist meistens kein gutes Zeichen.“

„Man kann nicht sagen, dass er es ordentlich gemacht hat, denn sie sind abgestiegen“

…die Elfmetersituation: „Ich hätte ihn nicht gegeben. Es geht mir hier viel zu leicht, weil er auch den Kontakt sucht. Ich bin aber auch kein Schiedsrichter zum Glück.“



…Maximilian Senft: „Man kann jetzt nicht sagen, dass er es ordentlich gemacht hat, denn sie sind abgestiegen. Es gab keinen Sieg in der Qualifikationsgruppe. Er hat jetzt nicht die ganz großen Bewegungen in die Mannschaft reingebracht.“

32. und letzte Runde ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde Quali-Gruppe

SV Guntamatic Ried vs. RZ Pellets WAC 1:2 (1:0)

Freitag, 2. Juni 2023, 19:30 Uhr, josko-Arena, Z: 2.630, SR: Florian Jäger/Wals-Siezenheim

Torfolge: 1:0 C. Lang (44., FEM), 1:1 Baribo (74.), 1:2 Baribo (80.).

