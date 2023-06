Lange sah es in der finalen 10. Runde der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga so aus, dass der Fünfte FK Austria Wien Rang 4 "abschreiben" kann, nachdem die Wiener Violetten gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg bis in die Schlußphase 0:1 zurücklagen. Doch das Wimmer-Team kämpfte heroisch, zusätzlich angetrieben durch den Rapid-Rückstand in Klagenfurt. "Joker" Gruber stach zum Ausgleich in der Nachspielzeit, in der Torgarant Tabakovic dann den Matchball hatte, doch im "Schweizer Privatduell" in Keeper Köhn seinen Meister fand. Die Violetten waren so nah dran, haben nun "nachzusitzen". Vorher Statements.

„Heute können sie enttäuscht sein, aber dann sollen sie Vollgas geben“

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Wir müssen uns heute nicht in den Hintern beißen. Natürlich kann man jetzt sagen, wir hätten ein oder zwei Chancen mehr nützen können oder müssen, aber die Mannschaft hat hier alles investiert. Die Mannschaft hat für mich ein richtig gutes Spiel gemacht. Leider hat es zum Schluss für den Sieg nicht gereicht, aber wir waren hier gegen den amtierenden Meister in der zweiten Halbzeit sogar überlegen, das ist ein Kompliment an die Mannschaft.“



…den vergebenen Matchball von Haris Tabakovic: „Ich habe den Ball gesehen und habe mir gedacht er ist bei Haris, das ist schonmal gut. Danach hatte Dovedan ja auch noch den Kopfball, der war auch nochmal ganz knapp. Es ist schade, es hat nicht gereicht, die Mannschaft hat sich trotz einem super Auftritt nicht belohnt. Jetzt sitzt man zwei Mal nach und wir machen es über den Weg.“



…was die Play-offs jetzt bedeuten: „Es geht darum, dass wir unser Ziel aus eigener Kraft schaffen können. Dafür müssen wir über zwei Spiele alles rausfeuern, was drinnen ist. Die Fans sollen auch belohnt werden.“



…warum er die Spieler direkt nach Abpfiff in die Kabine geholt hat: „Mir war es wichtig, dass wir reingehen und man nicht jetzt irgendwo enttäuscht ist. Natürlich sind wir jetzt gerade enttäuscht, weil es nicht gereicht hat, aber sie sollen stolz sein auf den Auftritt, den sie hingelegt haben. Sie sollen mit der breiten Brust rausgehen, den Zuschauern zeigen und sie am Donnerstag an den Tag legen. Heute können sie enttäuscht sein, aber dann sollen sie Vollgas geben.“

…den erneuten Kreuzbandriss von Ziad El Sheiwi: „Ich habe Ziad erlebt, wie er im Reha Training arbeitet und habe ihn mit Freude auf dem Platz gesehen. Mir hat das selber extrem wehgetan als ich am Dienstagabend die Nachricht erhalten habe und kann an dieser Stelle nur wieder meine volle Unterstützung anbieten. Ich hoffe, dass er das Vertrauen in seinen Körper nicht verliert, sondern dass er weitermacht und an seine Profikarriere glaubt. Der Junge hat Potential, wenn er daran glaubt, und alle wünschen es ihm, dass er nächstes Jahr durchstartet.“

"Ich bin extrem stolz, mehr kann man da nicht dazu sagen"

Manfred Fischer (FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Ich könnte weinen, wenn ich ehrlich bin. Auf der einen Seite, weil ich enttäuscht bin, auf der anderen Seite kommen mir die Tränen, weil ich extrem stolz bin auf meine Mannschaft. Die hat heute bis zum Schluss an jeden einzelnen geglaubt, an die Mannschaft geglaubt. Unsere Fans haben uns auch nach vorne gepeitscht. Ich könnte weinen, weil es mir so viel gibt, es gibt mir so viel.

Da werde ich lieber fünfter, als wenn ich vierter werde und in Klagenfurt verliere. Schlussendlich muss man Rapid gratulieren, wir sind ja faire Verlierer. Sie haben es sich verdient. Wir haben leider zu viel Unentschieden gespielt, zu viele Spiele hergegeben. Wir hatten heute mit Haris den Matchball am Schluss, aber ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Ich bin extrem stolz, mehr kann man da nicht dazu sagen.“



…ob es erst heute verbockt wurde: „Nein, heute haben wir es nicht verbockt. Wir waren ja drei Runden vor Schluss in der Pole-Position. Vor zwei Wochen in Klagenfurt waren wir in der 80. Minute 1:0 vorne, in Linz haben wir eine gute zweite Halbzeit eigentlich hergeschenkt. Heute hätten wir es wie letztes Jahr wieder klarmachen können, aber es ist uns nicht vergönnt gewesen. Ich bin mir aber sicher, wenn wir die nächsten zwei Spiele so auftreten, wird es nichts zu holen geben für den Gegner.“



…was nach dem Spiel in der Kabine von Michael Wimmer gesagt wurde: „Er hat uns nur gesagt, dass wir unglaublich stolz auf uns sein sollen und nicht die Köpfe hängen lassen, auch wenn es schwer ist. Er ist auch stolz auf uns, weil wir bis zur letzten Sekunde an uns geglaubt haben. Das ist das, was eine Mannschaft im Endeffekt ausmacht, der Glaube an den Erfolg.“

„Das ist doch das, was wir am liebsten tun: Fußball spielen“

Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Wir wollten das Spiel heute unbedingt gewinnen. 1. Halbzeit waren wir mit dem Ball zu wenig mutig, gegen den Ball war es 1. Halbzeit schon gut. In der 2. Halbzeit waren wir dann auch mit Ball viel mutiger und haben drei oder vier 100 % Chancen gehabt, wo wir das Spiel eigentlich entscheiden können. Aber es ist so und wir freuen uns jetzt auf die 2 Spiele.“



…die vergebene Torchance: „Wir haben super gespielt, aber den Ball am Schluss leider nicht reingemacht. Das wäre das Happy End gewesen, das wir uns verdient hätten. Aber wir freuen uns jetzt auf zwei weitere Spiele.“



…die kommenden Europa-Conference-League-Play-offs: „Das ist doch das, was wir am liebsten tun: Fußball spielen. Ob wir jetzt eine Woche länger oder kürzer spielen, ist uns eigentlich egal. Am Montag schauen wir uns das Spiel an und dann werden wir sehen, wo wir am Donnerstag hinmüssen.“



…ob der Spielverlauf der emotionale Worst Case ist: „Ja natürlich. Wir haben gewusst, dass es in Klagenfurt schwer wird für Rapid. Wir wollten einfach unsere Leistung bringen und wenn wir das so wie heute machen, sind wir schwer zu schlagen. Wir müssen das einfach Woche für Woche zeigen, dass wir das können und das ist uns leider nicht oft genug gelungen im oberen Play-off. Deswegen sind wir selber schuld und suchen keine Ausreden.“



…was der Schalke Abstieg für ihn bedeutet: „Es ist natürlich ärgerlich. Ich habe jede Woche die Spiele verfolgt, hätte der Mannschaft gewünscht, dass sie in der Bundesliga bleibt. Für mich bedeutet das, dass ich nächstes Jahr einen Vertrag auf Schalke habe.“



…ob er bei der Austria bleiben will: „Es finden Gespräche statt, ich habe auch schon oft gesagt, dass ich mich super wohl fühle. Letztendlich liegt es nicht an mir, es liegt an den beiden Vereinen, dass sie sich einigen. Aber ich konzentriere mich jetzt voll auf die zwei Spiele, jetzt gibt es für mich nur Austria Wien und im Urlaub mache ich mir dann Gedanken, weil ich auch nicht ewig warten will.“

„Blicke dann sicher immer gerne zurück, es war eine richtig geile Zeit“

Nicolas Seiwald ( FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel: „Die Austria hat nochmal alles rausgehauen. Wir natürlich auch, aber für die Austria ist es noch um relativ viel gegangen. Natürlich hätten wir lieber gewonnen, aber im Endeffekt sind wir jetzt ungeschlagen geblieben seit der zweiten Runde und ich glaube, das kann sich sehen lassen.“



…seinen Abschied von Salzburg: „Ich habe es in der Fankurve gemerkt, dass jetzt die Demut kommt und das jetzt mein letztes Spiel war. Es war eine richtig schöne Zeit und ich glaube, das realisiere ich erst die Tage danach.“



…seine Zeit in Salzburg und die österreichische Bundesliga: „Ich behalte das sehr positiv in Erinnerung. Ich blicke dann sicher immer gerne zurück, es war eine richtig geile Zeit. Ich hatte das Glück, dass ich in Salzburg aufgewachsen bin, dass ich so einen super Verein in meiner Nähe hatte und hier 14 Jahre spielen durfte. Es war eine richtig schöne Geschichte und dass ich jetzt meinen Traum erfülle und in die deutsche Bundesliga wechsle, ist auch sehr schön.“



…seine Zukunft: „Natürlich wäre der Traum, dass es so weitergeht, aber man wird sehen. Ich versuche einfach, konstante Leistungen abzurufen dort, die auch auf den Platz zu bringen und dann wird man sehen was kommt.“

Schönen Sommer! 👋 pic.twitter.com/mFnztqxHGR — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 3, 2023



"So wie Köhn reagiert, war das sensationell"

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…die vergebene Chance der Austria zum Siegtor: „Das hätte wieder einmal bestätigt, dass wirklich alles möglich ist. In dieser letzten Minute waren die Salzburger hinten unsortiert und die Austria hat das fantastisch gespielt. Das hätte der wichtige Lucky Punch in der letzten Sekunde sein können und die Austria wäre vierter.“



…die vergebene Chance von Haris Tabakovic: „Auch das macht er letztendlich gut, aber so wie Köhn reagiert, war das sensationell. Das war für mich die gleich große Chance von Dovedan, dass er da den Abpraller mit dem Kopf dann reinsetzt. Köhn hat super reagiert, das war eine Riesenmöglichkeit. Die Austrianer werden hadern.“



…ob die Wiener Austria automatisch der Favorit für das Play-off ist: „Nicht automatisch. Wenn man jetzt die zwei Ligen wieder zusammenfügt, haben wir zwölf Mannschaften und die Austria ist fünfter geworden. Entweder der WAC ist dann siebter oder Lustenau achter, das sind nur zwei drei Plätze unterschied. Das zeigt schon, wie eng die Mannschaften auch vom Leistungsniveau her sind. Deswegen ist die Austria vielleicht ein ganz leichter Favorit, als klaren Favorit würde ich sie nicht sehen.“



…Nicolas Seiwald: „Der ist sehr gut vorbereitet. Er hat jetzt in den letzten zwei, drei Jahren beim Meister spielen dürfen und hat dort hervorragend gespielt. Er wird einer der jungen Österreicher sein, die wir dann im Nationalteam unterstützen. Super Schritt.“



…die Kreuzbandrisse von Ziad El Sheiwi: „Bevor er noch richtig in die Bundesliga reingekommen ist, und er war am besten Weg dazu, hat er jetzt drei Kreuzbandrisse erlitten. Das ist für jeden Spieler, egal ob mit 19 oder mit 30, eine brutale Geschichte. Ich wünsche es ihm, dass er gesund und fit wird.“

32. und letzte Runde ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde Meister-Gruppe

FK Austria Wien vs. FC Red Bull Salzburg 1:1 (0:1)

Samstag, 3. Juni 2023, 17 Uhr, Generali Arena, Z: , SR: Stefan Ebner aus Braunau/OÖ

Torfolge: 0:1 Koïta (Foulelfmeter, 30.), 1:1 A. Gruber (90.+1).

Gelbe Karten: FAK-Trainer Michael Wimmer (SR-Kritik, 33.), Martins (45.), Braunöder (67., 5. GK), Holland (74., 4. GK) / Gourna-Douath (42.), Koïta (75.).

Siehe auch Spielbericht

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak und FC Red Bull Salzburg via Getty