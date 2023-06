Gemeinsam mit den Sportdirektoren Christoph Freund von Serienmeister FC Red Bull Salzburg und Markus Katzer von Rekordmeister SK Rapid Wien war Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport von Vizemeister SK Sturm Graz, im Sky Sport Austria-Studio in Wien zu Gast bei der Sendung "Talk & Tore". Nachfolgend Statements vom 36-jährigen, gebürtigen Wiener. Siehe auch Beiträge mit Christoph Freund und Markus Katzer.

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die Saison von Sturm Graz: „Ich denke, das hat es lange nicht gegeben, dass ein Verein Red Bull Salzburg so lange geärgert hat. Am Ende haben wir auch den Cup gewonnen, was großartig war. Man kann nur stolz auf die Saison sein, weil am Ende auch sehr viel gelungen ist. Salzburg hat dann am Ende des Tages nichts angeboten und nur ein Saisonspiel verloren. Trotzdem haben wir in der Meistergruppe Spiele gehabt, wo die Spannung hoch war. Am Ende muss man sagen, dass Salzburg verdient Meister geworden ist und wir verdient Zweiter. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, was wir erreicht haben.“



…was der emotionale Höhepunkt der Saison war: „Das war der Cup-Titel. Das ausverkaufte Stadion, das Spiel gegen Rapid, wo so viele Emotionen auch dabei waren, das war ein richtig schöner Fußballabend. Das war schon ein Highlight. Aber natürlich hat die Saison mehrere Highlights gehabt. Wir haben international mit 8 Punkten in der Europa League Gruppenphase sehr viel richtig gemacht. Leider sind wir dann bitter ausgeschieden. Am Ende hat es auch bittere Momente gegeben.“

…die Causa Hakim Guenouche, der Vertragsgespräche mit der Wiener Austria führen soll: „Ich kenne jetzt nicht die Vertragsdetails. Wenn aber jetzt noch ein mögliches Spiel bevorsteht, ist das nicht optimal. Ich denke, dass man da als Verein auch hart durchgreifen sollte. Am Ende weiß man ja auch nicht, was ihn dazu geritten hat, dass er da nach Wien fährt. Da stehen auch immer viele Berater dahinter, die ihm da vielleicht was einreden. Natürlich nicht positiv, da muss man versuchen, dass man das im Vorhinein klärt.“



…den Aufstieg von Blau-Weiß Linz: „Bei uns war es ja so, dass die 2. Mannschaft gegen Blau Weiß Linz gespielt hat. Eine richtig gute Partie. Am Ende muss man Blau Weiß Linz gratulieren. Sie haben am meisten Punkte geholt. Heuer war es wirklich eine sehr spannende Liga. In beide Richtungen, was den Aufstieg und den Abstieg angeht. Ich freue mich, nächstes Jahr in Linz zu spielen, wo ein neues Stadion ist. Das passt schon so.“



…die 2. Mannschaft der Grazer: „Wir haben gewusst, dass das heuer sehr schwierig wird. Im Winter waren auch einige Spieler, wo wir gesagt haben, mit denen planen wir nicht für die Kampfmannschaft. Wir wollen keine Platzhalter für die zweite Mannschaft. Wir haben dann auch einige ältere Spieler weggetan und mit jungen Akademie-Spielern aufgefüllt. Das war natürlich ein Risiko. Wenn wir dann am Ende die Liga halten, dann ist das großartig. Für uns hat das eine große Bedeutung. Für uns ist das gut ausgegangen, und für die jungen Spieler war das ein großer Lerneffekt.“

…den FC Red Bull Salzburg: „Ich glaube, dass es schon ein Geheimnis von Red Bull Salzburg ist, dass sie die Mannschaft gut verändern. Das immer wieder gute junge Spieler nachkommen, dass da ein gutes Fundament da ist. Das ist auch ganz wichtig, dass man eine gewisse Kontinuität hat, aber auch immer wieder Veränderungen.“

…Torhüter Jörg Siebenhandl: „Wir haben die Entscheidung im November getroffen, das haben wir dem Jörg damals mitgeteilt. Der Jörg wäre gerne geblieben. Am Ende muss man in unserer Position Entscheidungen treffen, und das ist nicht immer so einfach. Beim Jörg war es dann so, dass wir gesagt haben, wir suchen ein anderes Profil. Das haben wir dann im Winter auch schon gemacht.“



…Torhüter Arthur Okonkwo: „Es wird dann auch ein persönliches Gespräch geben. Er ist heute nach London geflogen, da werden wir sehen, was da rauskommt. Ich habe das Gefühl, dass er gerne bleiben würde. Ich denke auch, dass es von sportlicher Seite nichts Besseres geben kann, als nächstes Jahr bei Sturm Graz zu spielen.“

…Trainer Christian Ilzer: „Der Chris macht eine überragende Arbeit. Die Zusammenarbeit ist top. Ich hoffe natürlich, dass er bleibt. Das wird auch in den größeren Ligen schon aufgefallen sein, dass er ein sehr guter Trainer ist. Am Ende hoffe ich, dass wir den Chris halten können. Ich gehe davon aus, dass es so ist.“



…ob Sturm Graz die Salzburger jetzt jede Saison fordern kann: „Am Ende war es schön, dass es heuer sehr lange spannend geblieben ist. Ich finde, die ganze Liga war heuer sehr spannend. Was die österreichische Bundesliga, aber auch die 2. Liga betrifft, sind wir auf einem richtig guten Weg. Am Ende ist es auch wichtig, dass wir bei Sturm Graz unseren Weg konsequent weiter gehen.

Da werden wir jetzt nicht auf Teufel komm raus, auch im Transfersommer, irgendwelche abenteuerlichen Sachen machen, dass wir wieder näher zu Salzburg kommen. Wir wissen einzuschätzen, dass es heuer richtig gut von uns war. Aber wir wissen auch, dass Salzburg andere Möglichkeiten hat.“

