Der LASK und Dietmar Kühbauer, seit Mai 2022 Cheftrainer beim Tabellendritten, gehen ab sofort getrennte Wege. Der Grund für die Beendigung der Zusammenarbeit sind Auffassungsunterschiede bei der Kaderplanung für die nächste Saison. Thomas Sageder (39) wird das Traineramt mit Trainingsstart am 23. Juni übernehmen. "Der LASK möchte sich ganz besonders bei Dietmar Kühbauer und Co-Trainer Manfred Nastl, der ebenfalls von seinen Aufgaben freigestellt wurde, für die Arbeit in den vergangenen 13 Monaten bedanken", so der Verein in einer Pressemeldung. In 41 Pflichtpartien erreichte Kühbauer einen Punkteschnitt von 1,73.





Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport des LASK:

„Didi Kühbauer hat in einer besonders schwierigen Situation das Traineramt übernommen und unseren LASK dank seiner Persönlichkeit, Erfahrung und Fachkenntnis rasch stabilisiert. Mit dem Erreichen der Europacup- Gruppenphase wurde auch in dieser Saison unser wichtigstes Saisonziel erreicht. Im Hinblick auf die längerfristige Ausrichtung des Klubs wäre eine weitere Zusammenarbeit aufgrund der Auffassungsunterschiede in der Kaderplanung dennoch nicht zielführend gewesen. Ich möchte mich auch auf diesem Weg bei Didi Kühbauer und Manfred Nastl für die Zusammenarbeit bedanken, und alles Gute für die Zukunft wünschen."

Thomas Sageder übernimmt mit Trainingsstart

Die Cheftrainer-Position des LASK wird ab dem Trainingsstart am 23. Juni von Thomas Sageder bekleidet. Der 39-Jährige (geb.: 05.09.1983) war von Juli 2013 bis Ende Dezember 2015 Co-Trainer bei der SV Guntamatic Ried und dabei Ende Mai 2015 für eine Woche auch Interimstrainer zum Saisonende 2014/2015.

Von Juli 2016 bis Dezember 2017 war Sageder Trainer beim SV Wallern und danach von Dezember 2017 bis März 2019 beim FC Blau-Weiß Linz, wo er Jahre zuvor bereits schon mal als Co-Trainer agierte.. Von Juli 2019 bis Juni 2021 war er zudem als Co-Trainer von Ex-LASK-Cheftrainer Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga tätig.

In der Saison 2022/23 fungierte der UEFA-A-Lizenz-Inhaber als Co-Trainer des FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga. Die Vorstellung von Thomas Sageder als neuer LASK-Cheftrainer erfolgt im Rahmen des Trainingsauftakts am Freitag, den 23. Juni ´23.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at