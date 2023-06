Zwei finale Spiele stehen in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 noch auf dem Programm. Im wahrsten Sinne Final-Spiele...! Finale um das letzte Conference League-Ticket, um das sich Aufsteiger SC Austria Lustenau und der Vorjahres-Dritte FK Austria Wien duellieren. Das erste Austria-Aufeinandertreffen im Finale findet im Hinspiel im Reichshofstadion in Lustenau statt - Donnerstag, 8. Juni, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Der geschätzte Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, erfahrener BL-Trainer und UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber, der ja auch schon mal bei den Wiener Violetten Cheftrainer war, gibt dazu seine Prognose ab.

Im bisher einzigen Duell in 2023 siegten Anderson & Austria Lustenau am 19. Februar im BL-Grunddurchgang daheim im Reichshofstadion gegen Matan Baltaxa und Austria Wien mit 1:0. Siegtorschütze war - wie so oft in dieser Saison - Lukas Fridrikas, der nach Vorlage von Stefano Surdanovic in der 45. Minute traf.

"Lustenau kann vereinsintern Historisches schaffen"

Gerald Baumgartner:

"Austria Lustenau konnte sich im ersten, hartumkämpften Playoff-Quali-Spiel, auswärts im Halbfinale gegen den WAC mit 2:1 (nach Verlängerung) durchsetzen. Damit bestätigten die Vorarlberger die Statistik, die sich bei Begegnungen der beiden Teams im 5. Saisonduell fortsetzte. Die Heimmannschaft gewinnt nicht. Ich hatte die Kärntner im Heimspiel leicht als Favoriten gesehen und deswegen auf den WAC getippt!

Mit der Austria aus Wien wartet auf die Lustenauer erneut ein hochmotivierter Gegner. Die Favoritner sind fast dazu verdammt die Qualifikation für die internationalen Plätze zu erreichen. Erneut heisst es für beide Teams noch einmal alles reinhauen. Die Wimmer-Elf kann bei einem Auwärtssieg den Grundstein für eine gute Ausgangsposition schaffen, bevor es am Sonntag zum letzten Showdown in Wien-Favoriten kommt.

Die Vorarlberger wiederum können bei erfolgreichem Abschluss in diesen letzten beiden Spielen vereinsintern Historisches schaffen. Im Heimspiel sehe ich die Mader-Elf leicht im Vorteil. Die Lustenauer Fans werden noch einmal, zum vorletzten Mal in dieser Saison, stimmgewaltig ihre Mannschaft unterstützen.

Mein Tipp: 2:1"

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL