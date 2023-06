Der SC Austria Lustenau und Tobias Berger haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Salzburger gehört seit 2020 dem Austria-Kader an und unterschreibt einen neuen Kontrakt bis Sommer 2025.

Tobias Berger wechselte im Jänner vor drei Jahren vom FC Liefering nach Lustenau. Der gelernte Linksverteidiger kämpfte sich in seiner ersten Saison von einer hartnäckigen Verletzung zurück und erarbeitete sich danach kontinuierlich Spielzeit bei der Austria. In der Aufstiegs-Saison kam er in 22 der 30 Runden zum Einsatz und hatte somit wesentlichen Anteil am Aufstieg des SC Austria Lustenau. In dieser Bundesliga-Saison stand Berger 19 Mal auf dem Platz und durfte im Spiel gegen den TSV Hartberg am 02. Juni über seinen ersten Bundesliga-Treffer jubeln.

Berger begann seine fußballerische Laufbahn in Dorfgastein und Hofgastein, ehe er in die Nachwuchsakademie vom FC Salzburg wechselte und dann bei der Austria den Sprung ins Profigeschäft schaffte. Tobias Berger unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025.

Statement Alexander Schneider:

„Wir freuen uns sehr, dass Tobi sich entschieden hat auch den nächsten Schritt mit uns gehen zu wollen und somit den bisher sehr erfolgreichen gemeinsamen Weg in der Bundesliga fortzusetzen. Tobi hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und ist sowohl auf als auch neben dem Platz deutlich reifer geworden. Er bringt mit seiner Dynamik, seinen körperlichen Voraussetzungen und seinem starken linken Fuß sehr viel mit, was einen modernen Außenverteidiger ausmacht. Und obwohl er schon 3 ½ Jahre bei uns ist, darf man nicht vergessen, dass Tobi immer noch ein sehr junger Spieler ist, der noch weiteres Entwicklungspotenzial hat. Wir blicken sehr gespannt auf die Zukunft mit ihm.“

