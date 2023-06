Auch im 3. Duell der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 blieb Aufsteiger SC Austria Lustenau gegen den Vorjahres-Dritten FK Austria Wien unbesiegt (1S, 2U) hatte sich nach dem 1:0-Heimsieg im Februar diesmal allerdings mit einem 1:1 zu begnügen. Lukas Fridrikas erzielte zwar wieder das 1:0 und traf damit in jedem Match gegen die Wiener Violetten, doch der Ex-Altacher Manfred Fischer glich noch aus. Damit bleibt für das Rückspiel im BL-Conference League-Playoff-Finale am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) alles offen. Nach dem Hinspiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten hier Statements aus dem Lustenauer Lager.

Welchen Matchplan wird "Taktikfuchs" und Erfolgstrainer Markus Mader für Sonntag im Kopf haben? Beim ersten Auftritt in der Generali Arena am 3. September 2022 vor rd. 9.700 Zuschauern kam der 55-jährige Lustenauer Coach zwischenzeitlich ins Grübeln. Ranftl brachte damals die Veilchen früh mit 1:0 in Front (4.), Fridrikas & Anderson glichen noch vor der Pause per Doppelschlag (27./34.) aus, ehe Joker Jukic zum 2:2-Endstand abstaubte (57.).

„Die 1. Hälfte war ganz stark von uns"

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über..

.…das Spiel: „Die 1. Hälfte war ganz stark von uns. Wir waren verdient in Führung und hätten sogar noch ein Tor nachlegen können. Das wäre ein großer Schritt gewesen. In der 2. Halbzeit hat man dann genau gesehen, was für eine Qualität die Wiener Austria hat. Uns ist auch ein bisschen die Luft ausgegangen. Ich denke, dass es ein tolles Spiel für die Zuschauer war. Es ist bis zum Schluss spannend geblieben und daher bin ich absolut zufrieden mit der heutigen Partie.“



…den Matchplan: „Ich denke, dass der Matchplan über 90 Minuten aufgegangen ist, denn ich habe nicht viele Torchancen des Gegners gesehen. Sie waren schon präsent um den Sechzehner, aber viel ist jetzt nicht auf unser Tor gekommen. Unsererseits hätten wir auch die Möglichkeit gehabt, noch einmal nachzulegen. Daher glaube ich, dass der Matchplan zu 100% aufgegangen ist.“

"Bei mir überwiegt der Stolz über die Leistung der Mannschaft"

…vergebene Großchance am Ende des Spiels (Anm.: Motika): „Es wäre das 2:1 gewesen, was natürlich die Ausgangslage noch besser gemacht hätte, aber wir sind auch mit dieser Ausgangslage sehr zufrieden. Jetzt ist es immer noch ein offenes Spiel. Wir haben immer noch unsere Chancen, um einen großen Traum zu verwirklichen. Man muss es so nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich traurig sein soll, dass wir nur einen Punkt gemacht haben. Das wäre für mich die falsche Reaktion. Bei mir überwiegt der Stolz über die Leistung der Mannschaft.“



…das Rückspiel: „Ich habe immer Zuversicht, weil ich sehe, wie die Mannschaft liefern will. Sie wollen ihren Traum unbedingt erreichen. Wir wissen natürlich, dass es sehr schwer wird am Verteilerkreis. Ich glaube, dass die Austria schon wieder ein bisschen mehr Respekt vor uns haben nach der heutigen Leistung. Es ist noch ein weiter Weg, aber die Chancen sind da.“

"Mit welcher Begeisterung die Fans das gemacht haben, bekomme ich Gänsehaut"

…die Verabschiedung einiger Spieler nach dem Spiel: „Was mich sehr freut ist, dass wir durch dieses Qualifikationsspiel zuhause noch die Möglichkeit gehabt haben, uns bei den Spielern zu verabschieden. Jeder einzelne Spieler hat einen irrsinnig großen Anteil zu unserem Erfolg in den letzten 2 Jahren beigetragen. Jeder war ein wichtiges Mosaikteil in diesem großem Puzzle Austria Lustenau. Sie haben sich diese Verabschiedung verdient. Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Fans das gemacht haben, dann bekomme ich Gänsehaut.“



…Fitnesszustand seiner Mannschaft (im Vorfeld): „Wir werden es heute sehen. Wir haben auf jeden Fall sämtliche Anstellungen unternommen, um die Mannschaft fit zu bekommen. Es hat schon nach dem Spiel gegen Wolfsberg begonnen, wo die Spieler schon ihre ersten Massagestunden hinter sich gebracht haben. Dann gab es die Rückreise mit dem Flugzeug, was uns die Reisezeit halbiert hat.

Außerdem haben wir die Kältekammer genutzt, sowie Regenerationsläufe und weitere Massagen absolviert. Wir haben wirklich alles probiert, aber natürlich ist die Belastung schon sehr hoch gewesen am Montag. Wir schauen einmal, wie die Mannschaft das verkraftet. Wir sind Mentalitätsmonster geworden und Müdigkeit werden wir mit Wille, Leidenschaft und Herzblut wegmachen.“

„Meine Knie sind beide mit Eis einbandagiert“

Torgarant Lukas Fridrikas (SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Wir hätten ein paar richtig gute Möglichkeiten im Umschaltspiel gehabt, speziell in der 2. Halbzeit, dass wir noch das ein oder andere Tor machen. Auf der anderen Seite hat uns die Wiener Austria in der 2. Halbzeit schon recht stark hinten reingedrückt. In der 1. Halbzeit ist unser Matchplan voll aufgegangen. Sie hatten kaum Ideen, wie sie durchkommen sollen.

Am Ende der 2. Halbzeit hatten sie dann mehr Spielanteile. Im Großen und Ganzen war es ein gerechtes Unentschieden, aber es ist für uns natürlich schade, denn wenn wir die Konter ein bisschen besser ausspielen, dann gewinnst du das Spiel vielleicht noch. Dementsprechend sind wir nicht ganz zufrieden.“



…seine Torquote: „Eigentlich möchte ich schon auf Urlaub gehen nächste Woche. Meine Knie sind beide mit Eis einbandagiert. Ich bin schon am Limit. Es ist aber natürlich schon geil. Ich glaube, dass ich in meiner ganzen Karriere noch nicht so eine Phase gehabt, wo ich so oft netze. Es läuft einfach, ich weiß, wo das Tor steht, und ich habe ein gutes Gefühl. Die Jungs spielen mir die Bälle aber auch super zu.“

"Wir sind halt auch Austria Lustenau und haben kein Kältebecken und keine Sauna"

…den Fitnesszustand der Lustenauer: „Es war schon extrem. Nach der Halbzeit haben wir ein paar Minuten gebraucht, bis wir wieder auf Temperatur gekommen sind. Jetzt am Ende musste der ein oder andere Spieler mit Krämpfen ausgewechselt werden.

Es ist natürlich hart, denn wir haben in sechs Tagen drei Spiele gehabt. Das ist schon sehr viel. Wir sind halt auch Austria Lustenau und haben kein Kältebecken und keine Sauna. Wir müssen halt improvisieren und dementsprechend ist es nicht so einfach.“

„Ich glaube, dass jetzt alles möglich ist am Sonntag"

Innenverteidiger Jean Hugonet (SC Austria Lustenau) über...

…seinen Abschied: „Es war natürlich sehr emotional, weil die 2 Jahre in diesem Verein unglaublich waren. Leider muss ich den Fans heute auf Wiedersehen sagen. Ich werde die Farben Grün und Weiß für immer in meinem Herzen tragen. Ich wünsche dem Verein alles Gute. Wir haben am Sonntag noch ein großes Ziel vor uns.“



…das anstehende Rückspiel: „Ich glaube, dass jetzt alles möglich ist am Sonntag. Wir können ein großes Spiel machen. Das war unser Ziel. Leider war das Gegentor heute sehr unglücklich. Unsere Fans werden in großer Anzahl nach Wien kommen. Alles ist möglich.“

"Diaby und Fridrikas sind die besten Beispiele"

Alexander Schneider (Sportkoordinator SC Austria Lustenau) über...

…die 1. Halbzeit (in der Pause): „Ich glaube, dass wir sehr zufrieden sein können. Wir haben 10 bis 15 Minuten gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Man hat da schon auch ein bisschen gemerkt, dass wir vor einigen Tagen ein Spiel hatten. Kompliment an die Mannschaft. Wir haben super Fußball gespielt und hatten auch Kontrolle über das Spiel. Von da her bin ich sehr zufrieden.“



…den Führungstreffer: „Diaby macht es sehr stark über außen. Im Moment steht Lukas einfach da, wo ein Stürmer stehen muss. Wenn es läuft, dann schießt er die Bälle einfach rein. Es war sehr schön rausgespielt und ein verdientes Führungstor.“



…die vielen erfolgreichen Stürmer bei Austria Lustenau in den letzten Jahren: „Wir sehen es momentan natürlich auf der Stürmerposition, aber wir haben das auf jeder Position. Wir haben im Sommer gesagt, dass Haris wechselt, und sich andere Spieler zeigen können. Dann kam Bryan Teixeira, der die Chance genutzt hat.

Als wir den Transfer im Winter gemacht haben, war das Erste, was wir der Mannschaft gesagt haben, dass sich nun der Nächste aufdrängen muss. Ich denke, dass die Jungs es auch spüren, dass sie die Chance haben, diese Lücken zu füllen, weil wir nicht immer direkt den ersten Impuls haben, dass wir viel Geld für einen Ersatz ausgeben müssen beziehungsweise dies auch gar nicht können. Man muss also schauen, dass man den Jungs Zeit gibt. Diaby und Fridrikas sind die besten Beispiele. Man muss ihnen Vertrauen geben. Manchmal dauert es ein bisschen, aber wir sind von all unseren Jungs qualitativ überzeugt.“



…die Defensivleistung (zur Halbzeit): „Man wird es nicht schaffen, die Wiener Austria, die auch im Oberen Playoff gegen alle Mannschaften zu Chancen gekommen ist, über 180 Minuten komplett ohne Torchance zu lassen. Man muss ruhig bleiben, selbst wenn diese Chancen kommen. Man darf nicht ins offene Messer laufen. Wir wissen aber natürlich, dass Austria Wien Qualität hat. Wir müssen konstant in unserer Ordnung stehen, geduldig bleiben und versuchen, so viel wie möglich weg zu verteidigen.“



…die Zukunft von Yadaly Diaby: „Wir sind in Gesprächen, wie bei den meisten anderen Spielern auch. Ich glaube, dass es nicht ausgeschlossen ist. Es hängt aber natürlich nicht immer an uns oder an Clermont Foot, denn da ist der Draht ziemlich gut. Wir müssen natürlich auch schauen, was die Spieler möchten und wie es bei ihnen aussieht.“

„Hierbei gibt es einen weiteren Faktor mit Bayern und dem Spieler"

...die Zukunft von Torben Rhein: „Hierbei gibt es einen weiteren Faktor mit Bayern und dem Spieler. Auch in diesem Fall spricht man miteinander und auch in diesem Fall ist es nicht ausgeschlossen, aber auch weit weg von fix. Es gebührt auch der Respekt, dass man mit dem anderen Verein spricht, bevor man irgendetwas verkündet.“

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Wir haben ein Spiel gesehen mit zwei unterschiedlichen Spielhälften. In der ersten Hälfte war die Wiener Austria völlig von der Rolle. Lustenau hat das Nötigste gemacht, um in Führung zu gehen. Die Mannschaft ist sehr effizient in dieser Hinsicht. Sie sind verdient mit 1:0 in die Pause gegangen. In der zweiten Hälfte war es komplett verkehrt herum. Die Wiener haben das Kommando übernommen, sind mit sehr viel Energie aus der Kabine gekommen und haben verdient den Ausgleich gemacht.

Dennoch sind die Lustenauer, obwohl die Wiener Austria sehr viel Druck entwickelt hat, nicht zusammengebrochen. Unterm Strich war es ein verdientes 1:1. Das Ergebnis lässt für beide Mannschaften die Hoffnung offen, dass man das Finale am Sonntag gewinnt. Es wird ein höchstinteressantes Endspiel sein am Sonntag mit wirklichen Chancen für beide Teams.“

„Markus Mader ist für mich ganz klar der Aufsteiger der Saison“

…die Saison von Austria Lustenau: „Es ist eine unglaubliche Saison. Lustenau ist als schwerer Underdog in die Saison gegangen und jetzt befindet man sich in so einer Situation. Ein Mann hat aus meiner Sicht enormen Anteil daran, natürlich neben Alexander Schneider, den Sportchef. Markus Mader ist für mich ganz klar der Aufsteiger der Saison. Er hat es geschafft, ein Team mit verschiedenen Gesichtern zu formen. Es ist große Qualität, wie er das Team hingestellt hat.“



…das Führungstor der Lustenauer: „Diaby setzt sich super durch. Der Pass in den Rückraum war eigentlich das Entscheidende. Fridrikas setzt den Ball dann perfekt in das Netz. Hier sieht man, dass die Lustenauer wirklich hocheffizient waren, denn das war eine Chance, die man sofort verwertet hat. Es hat dann zwar noch eine zweite gegeben, aber die Ausbeute ist trotzdem hervorragend.“



…die Torausbeute von Fridrikas: „Es ist Arbeit, die hinter solchen Situationen steckt, wenn du permanent triffst. Sowas wird dir ja nicht von oben gegeben, man muss es sich selbst erarbeiten. Fridrikas hat es über einen längeren Zeitraum auch getan. Wenn du einmal beginnst zu treffen, steigt deine psychische Verfassung in dieser Hinsicht enorm. Du hast dann einfach so viel Selbstvertrauen.“



…den Abgang von Jean Hugonet: „Er war ein Abwehrchef, der die Abwehr sehr stabil gehalten hat. Das ist sicher etwas, was fehlen wird, wenn man keinen adäquaten Ersatz findet. In seiner Preisklasse einen zu finden, wird nicht leicht werden für Lustenau. Er ist noch dazu ein guter Typ, der sicher auch gut ankommt bei der Nordtribüne. Insgesamt ist es also ein herber Verlust.“



…das Spiel im Vorfeld: „Die Ausgangslage ist so - Die Austria aus Lustenau kann die Saison noch mit etwas toppen, was sich niemand auch nur in den kühnsten Träumen vorgestellt hätte. Es herrscht also ein großes Energiepotential auf Seiten der Lustenauer, während es bei der Wiener Austria das Problem gibt, dass sie in dieser Saison wieder mit leeren Händen dastehen können. Wenn man bedenkt, dass man die Gruppenphase in der Conference League bitter nötig hätte, auch aus finanzieller Hinsicht, dann ist der Druck heute weitaus höher, was die Wiener Austria betrifft.“

ADMIRAL Bundesliga-Conference League-Playoff-Final-Hinspiel

SC Austria Lustenau - FK Austria Wien 1:1 (1:0)

Donnerstag, 8. Juni 2023, 17 Uhr, Reichshofstadion Lustenau, Z: 4:300; SR: Walter Altmann/Tirol

Torfolge: 1:0 Fridrikas (17., Diaby), 1:1 Fischer (48.).

Siehe auch SPIELBERICHT

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL