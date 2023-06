In seiner wettbewerbsübergreifend 44. Pflichtpartie der Saison ließ sich der Vorjahres-Dritte FK Austria Wien mit dem 1:1 im ADMIRAL Bundesliga-Conference League-Playoff-Finalhinspiel bei Aufsteiger SC Austria Lustenau alle Chance für das Rückspiel am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) offen. Nachdem die Wiener Violetten, bei denen weiter Top-Assistgeber Dominik Fitz krankheitsbedingt fehlte, eine indiskutable 1. Halbzeit ablieferten, zeigte das Team von Michael Wimmer nach dem Seitenwechsel ein "anderes Gesicht". Worauf sich der deutsche Cheftrainer kämpferisch gibt - siehe nachfolgend "Wiener Wortspenden".

Welchen Matchplan wird Michael Wimmer für Sonntag im Kopf haben? Beim Hinspiel in Lustenau ließ das Team des 42-jährigen Deutschen zu wünschen übrig, um nach dem Seitenwechsel seine Stärke zu zeigen.

„Es ist tatsächlich so, dass wir 1. Halbzeit nicht mehr da waren"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „In den ersten 10 Minuten waren wir da, aber dann kam unerklärlicherweise der Bruch in unser Spiel. Ich kann noch nicht sagen wie oder warum, das muss ich mir erst anschauen. Es ist tatsächlich so, dass wir in der 1. Halbzeit nicht mehr da waren. Wir haben uns nicht mehr an die Positionen gehalten, hatten kein Tempo mehr im Ballbesitzspiel und haben hinten die Räume schlecht geschlossen. Lustenau ist verdient mit 1:0 in Führung gegangen.

Der Themenschwerpunkt in der Pause war, dass wir uns nicht an die Positionierung gehalten haben. Wir wollten zielstrebig Fußball spielen, was wir nicht gemacht haben. Bei den zweiten Bällen waren wir in der ersten Halbzeit ganz schwach. Wir haben viele unnötige Ballverluste gehabt und es Lustenau auch sehr einfach gemacht. Ich habe es auch zur Mannschaft gesagt, dass man die 120 Minuten nur dann merkt, wenn wir in der Lage sind, Vollgas zu geben und sie auch beschäftigen. Ich habe keinen Unterschied gesehen.“

„Ich glaube schon, dass Ausgangslage 50/50 ist“

…das anstehende Rückspiel: „Wir brauchen mehr Tiefgang, mehr Aktionen der Spieler und eine bessere Boxbesetzung. Es war zu wenig. Wir müssen uns auch am Flügel besser durchsetzen. Wir haben es heute nicht gut gemacht. Wir haben aber nun das Heimspiel vor uns. Wir wollen die Sachen besser machen und das Spiel gewinnen. Ich glaube schon, dass die Ausgangslage 50/50 ist. Wir haben die Fans im Rücken, das Stadion wird voll sein. Sie werden uns peitschen und ich hoffe, dass wir uns peitschen lassen. Wir wollen das Ziel erreichen, aber dafür müssen wir Vollgas geben.“



…Austria Lustenau (im Vorfeld): „Ich erwarte einen Gegner, der Energie hat. Ich höre immer nur, dass sie am Montag 120 Minuten gespielt haben. Klar haben sie das, aber sie werden Energie haben. Sie haben am Montag eine riesengroße Partie abgeliefert. Sie fighten gut als Mannschaft, schalten schnell um und haben vorne Fridrikas, der trifft. Es ist also eine Mannschaft, die schwierig zu bespielen ist. Sie werden Vollgas geben. Ich glaube, dass der Gegner nur müde werden wird, wenn wir es schaffen, dass wir sie bespielen, Tempo in die Aktionen bringen und im Offensivspiel viel Tiefgang haben. Wenn wir langsam und behäbig spielen, dann wird Lustenau es einfach haben.“



…mögliche Abgänge im Sommer: „Es ist absolut jeder bei der Sache, denn sonst hätte ich die Aufstellung so nicht gewählt. Ich habe vollstes Vertrauen an die Spieler, die in der Startelf sind und an die Spieler, die dann reinkommen können. Für die Spieler, bei denen die Zukunft nicht geklärt ist, ist es heute eine tolle Plattform, sich zu zeigen und in den Vordergrund zu spielen, um sich für Austria Wien oder andere Aufgaben zu empfehlen.“

"War definitiv sehr schwieriges Spiel für mich"

Toptorjäger Haris Tabaković (FK Austria Wien) über...

…seine Leistung und ob sein Ex-Klub Lustenau ihn zu gut kennt: „Ich weiß nicht, ob man mich zu gut kennt. Es war definitiv ein sehr schwieriges Spiel für mich. Einige Situationen habe ich schlecht gemacht, einige Situationen habe ich wiederum besser gelöst. Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden mit der Leistung.“



…das Spiel: „Die 1. Halbzeit war sehr schlecht von unserer Seite aus. Die Positionen haben nicht gestimmt und wir haben den Matchplan nicht durchgezogen. Es ist schwierig zu erklären. Es ist nicht einfach. Man spielt hier, was sehr schwierig ist. Lustenau ist voller Selbstvertrauen und steht sehr kompakt. In der 2. Halbzeit war es dann besser. Da haben wir einige Situationen herausgespielt, obwohl wir trotzdem nicht die richtigen Chancen hatten. Wir müssen dennoch auf diese 2. Halbzeit aufbauen.“



…das anstehende Rückspiel: „Wir müssen eine bessere 2. Hälfte spielen, wie wir es heute gemacht haben und die 1. Halbzeit müssen wir komplett vergessen. Wir müssen mit mehr Energie, Motivation und Leidenschaft antreten.“

„Wir waren irgendwo und haben sie leben lassen"

Mittelfeld-Routinier James Holland (FK Austria Wien) über...

…die 1. Halbzeit: „Wir waren irgendwo. Wir haben vor dem Spiel geredet, dass die 120 Minuten, die Lustenau vor ein paar Tagen gespielt hat, nur ein Vorteil für uns sind, wenn wir die Intensität hochhalten. Das haben wir leider nicht gemacht in der 1. Halbzeit. Wir haben nicht die richtigen Entscheidungen getroffen und dann sind sie natürlich auch gefährlich. Sie haben sehr gute Spieler vorne. Wir haben sie leben lassen. Leider haben wir das, was wir in der 2. Halbzeit gemacht haben, nicht über die gesamten 90 Minuten geleistet.“



…die 2. Halbzeit: „Das Thema in der Pause war die Intensität. Das war unsere wichtigste Waffe heute. In der 2. Halbzeit waren wir dann da. Wir hatten die zweiten Bälle sowie die Zweikämpfe, und haben auch die Räume besser geschlossen.“



…das anstehende Rückspiel: „Die 2. Halbzeit müssen wir mitnehmen und noch einen draufsetzen. Zuhause müssen wir das Spiel zu Ende bringen.“

"Es liegt auf der Hand, dass Haris aufgrund seiner Quote ein begehrter Spieler ist"

Manuel Ortlechner (Sportdirektor FK Austria Wien) über...

…den Wert von Haris Tabaković für die Wiener Austria: „Ich glaube, dass wir über seinen Wert für die Mannschaft an dieser Stelle hier nicht viel diskutieren brauchen. Er hat die Wertschätzung schon von einigen Personen erhalten in einer Zeit, in der es für ihn nicht so gut lief. Er zeigt jetzt aber einfach, was wirklich in ihm steckt.

Wir haben immer an ihn geglaubt und mittlerweile glauben noch viel mehr Menschen an ihn. Das freut mich, weil er es sich hart erarbeitet hat. Es ist ihm nicht zugeflogen. Er hat sich immer sehr korrekt verhalten und ist ein toller Typ. Er ist ein Vollprofi und smart, der auch noch sehr viel mitbringt für einen weiteren Weg.“



…einen möglichen Abgang von Haris Tabaković: „Es liegt ja auch auf der Hand, dass Haris aufgrund seiner Quote ein begehrter Spieler ist. Über Vertragsdetails werde ich an dieser Stelle nicht sprechen. Ich bin aber sehr froh, dass die Zahlen, die kolportiert werden, bei weitem nicht stimmen. Nichtsdestotrotz würden wir natürlich gerne mit ihm über einen gewissen Zeitraum weiterarbeiten und deswegen sind wir mit ihm auch schon seit einigen Wochen in Gesprächen.“

"Die beiden Austrias haben ein tolles Verhältnis untereinander"

…die Gerüchte bezüglich Hakim Guenouche: „Ich werde mich an diversen Spekulationen nicht beteiligen. Ich finde es auch unfair, dass man da über Dinge redet, bei denen man gar nicht weiß, wie es abgelaufen sein könnte. Ich kann nur eines dazu sagen, unabhängig von dieser Personalie. Die beiden Austrias haben ein tolles Verhältnis untereinander und das soll auch so bleiben. Wir würden als Klub niemals einen Spieler zwingen, der bei einem anderen Verein unter Vertrag steht, ein Training für uns auszulassen, um einen Vertrag zu unterzeichnen. Damit ist denke ich auch alles gesagt.“



…Torhüter Christian Früchtl (Foto): „Bei Christian Früchtl ist es so, dass wir ihn verpflichtet haben, als ihn ganz wenige Leute am Schirm hatten. Er ist ein unfassbar spannender Torhüter, bei dem ich der Meinung bin, dass er ein sehr großes Potential hat, was er auch oft schon abgerufen hat. Das ist auch der Grund, warum andere Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind. Das freut mich sehr für ihn.

Ich glaube auch, dass Austria Wien nicht das Ende seiner Fahnenstange bleiben wird. Auch Bayern München erkundigt sich von Zeit zu Zeit über seine Entwicklung. Die haben ihn voll im Fokus. Bei ihm kann vieles passieren oder auch nichts. Es ist noch völlig offen.“

"In 1. Hälfte war Wiener Austria völlig von der Rolle"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Wir haben ein Spiel gesehen mit zwei unterschiedlichen Spielhälften. In der 1. Hälfte war die Wiener Austria völlig von der Rolle. Lustenau hat das Nötigste gemacht, um in Führung zu gehen. Die Mannschaft ist sehr effizient in dieser Hinsicht. Sie sind verdient mit 1:0 in die Pause gegangen. In der zweiten Hälfte war es komplett verkehrt herum. Die Wiener haben das Kommando übernommen, sind mit sehr viel Energie aus der Kabine gekommen und haben verdient den Ausgleich gemacht. Dennoch sind die Lustenauer, obwohl die Wiener Austria sehr viel Druck entwickelt hat, nicht zusammengebrochen. Unterm Strich war es ein verdientes 1:1. Das Ergebnis lässt für beide Mannschaften die Hoffnung offen, dass man das Finale am Sonntag gewinnt. Es wird ein höchstinteressantes Endspiel sein am Sonntag mit wirklichen Chancen für beide Teams.“



…die Zukunft von Haris Tabaković: „Vertragsdetails sind nicht meine Sache. Ich kann nur die sportliche Sache beurteilen. Hierbei war er für die Austria ein entscheidender Faktor, dass man in diese Tabellenregionen vorgedrungen ist. Unterm Strich verstehe ich, wenn er wechselt und die Austria Geld bekommt. Es wird aber nicht leicht, einen Nachfolger für ihn wiederzufinden.“



…das Spiel (im Vorfeld): „Die Ausgangslage ist so - Die Austria aus Lustenau kann die Saison noch mit etwas toppen, was sich niemand auch nur in den kühnsten Träumen vorgestellt hätte. Es herrscht also ein großes Energiepotential auf Seiten der Lustenauer, während es bei der Wiener Austria das Problem gibt, dass sie in dieser Saison wieder mit leeren Händen dastehen können. Wenn man bedenkt, dass man die Gruppenphase in der Conference League bitter nötig hätte, auch aus finanzieller Hinsicht, dann ist der Druck heute weitaus höher, was die Wiener Austria betrifft.“

"Muss etwas anderes gewesen sein, warum Kühbauer freigestellt wurde"

…Entlassung von Dietmar Kühbauer beim LASK: „Wenn ich daran denke, dass Didi Kühbauer in der letzten Saison, nachdem man ja abgestürzt ist und nur Achter Platz wurde, prophezeit hat, dass man sich in der neuen Saison ganz anders präsentieren wird, muss man sagen, dass das schon geschehen ist. Man ist auf dem 3. Platz und war sogar knapp dran an Sturm Graz. Sportliche Gründe kann es nicht geben. Es muss etwas anderes gewesen sein, warum Kühbauer freigestellt wurde. Es war sicherlich nicht die sportliche Leistung.“

ADMIRAL Bundesliga-Conference League-Playoff-Final-Hinspiel

SC Austria Lustenau - FK Austria Wien 1:1 (1:0)

Donnerstag, 8. Juni 2023, 17 Uhr, Reichshofstadion Lustenau, Z: 4:300; SR: Walter Altmann/Tirol

Torfolge: 1:0 Fridrikas (17., Diaby), 1:1 Fischer (48.).

Siehe auch SPIELBERICHT

Statement-Quelle: SKY Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL