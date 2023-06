"Liebe kennt keine Grenzen"! Obwohl Markus Pink schon seit Anfang April im 8700 Kilometer Luftlinie entfernten Shanghai in der chinesischen Super League auf Torejagd geht, haben die Anhänger der Austria Klagenfurt die Leistungen des Angreifers im Grunddurchgang der Serie 2022/23 in der ADMIRAL Bundesliga nicht vergessen. Auf den Social-Media-Kanälen bat der Verein zur Umfrage: Wer ist der Spieler der Saison? Mehr als 3000 Fans der Violetten beteiligten sich am Voting und bescherten Markus Pink, Nicolas Wimmer sowie Andy Irving die Plätze am Podium.

"Macht mich glücklich und ist tolle Anerkennung für meine Leistungen in der abgelaufenen Saison"

Nach 22 Runden standen 16 Treffer für Markus Pink zu Buche - siehe auch aktuelle Torschützenliste. Mit dieser Ausbeute führte der 32-Jährige nicht nur die Schützenliste in der Beletage des österreichischen Fußballs an, sondern weckte auch Begehrlichkeiten in Fernost. Weil sich der damalige Klagenfurter Kapitän gegen eine Vertragsverlängerung über die Spielzeit hinaus entschieden und seinen Wechselwunsch verdeutlicht hatte, ließen ihn die Austria-Verantwortlichen vor Beginn der Meistergruppe gegen Zahlung einer Ablösesumme ziehen. Seither kickt Pink in China für Shanghai Port FC, führt mit dem Klub die Tabelle an. Die Anhänger wählten ihn dennoch mit 21,53% auf den 1. Platz.

„Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass mich die Austria-Fans nicht vergessen und zum Spieler der Saison gewählt haben. Das macht mich glücklich und ist eine tolle Anerkennung für meine Leistungen in der abgelaufenen Saison. Es gibt sicher auch einige andere Jungs, die sich diese Auszeichnung verdient hätten, weil wir als Mannschaft eine großartige Serie gespielt haben mit dem Einzug in das obere Playoff. Ich habe viele Spiele im TV verfolgt und die Daumen gedrückt“, sagt Pink.

Den 2. Platz bei der digitalen Fan-Wahl sicherte sich Vorjahressieger Nicolas Wimmer (28), der mit 20,83% der Stimmen nur hauchdünn hinter dem Sieger hielt. Der Innenverteidiger war in der zurückliegenden Spielzeit der zweikampfstärkste Klagenfurter, sammelte als Defensiv-Mann zudem in 33 Einsätzen in der Meisterschaft und im ÖFB-Cup beachtliche 8 Scorer-Punkte (vier Treffer, vier Assists) und hatte damit maßgeblichen Anteil daran, dass die Waidmannsdorfer ins obere Playoff einzogen und den Verbleib in der Klasse frühzeitig sicherten.

Andy Irving erfüllte Erwartungen vollauf

Auf Rang 3 im Voting der Austria-Anhänger landete Andy Irving (Foto), für den 11,81% der Teilnehmer stimmten. Der Mittelfeld-Regisseur, vor der Saison aus der Insolvenzmasse des deutschen Drittliga-Klubs Türkgücü München gekommen, wurde den durchaus hochgesteckten Erwartungen gerecht. Der 23-jährige Schotte avancierte zu einer festen Größe im Ensemble von Trainer Peter Pacult, wurde in 34 Pflichtspielen eingesetzt, dabei gelangen ihm sechs Tore und neun Vorlagen.

Am Treppchen vorbei schrammten Abräumer Christopher Cvetko mit 10,42 Prozent sowie Tormann Phillip Menzel, auf den 9,03 Prozent der Stimmen entfielen. Was für das starke Kollektiv spricht: Gleich 20 Profis aus dem Kader fanden ihren Eintrag in dieser Fan-Umfrage. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzichteten im Übrigen darauf, sich auf einen Spieler festzulegen – und gaben „die Mannschaft“ als Gewinner der Saison an.

"...das war der Schlüssel zum Erfolg“

„Im Fußball ist es immer so, dass manche Burschen stärker im Fokus stehen, weil sie viele Tore schießen oder wichtige Zweikämpfe gewinnen. Dazu zählen natürlich Pink, Wimmer und Irving. Ich freue mich aber ganz besonders darüber, dass viele Stimmen für das gesamte Team abgegeben wurden, weil es zeigt, dass klar geworden ist, dass wir immer eine Einheit am Platz hatten. Und das war der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Präsident Herbert Matschek.

𝗪𝗜𝗥 𝗦𝗜𝗡𝗗 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 🏆



Nach dem Titelgewinn in der Kärntner Frauen-Liga holte unsere Frauenmannschaft nun auch den Titel im Kärntner Frauen-Cup! 💜



Mit einem 4:2 Erfolg gegen den SV Oberglan, konnte man den Titel nach Waidmannsdorf bringen. Bravo, Mädls! 🟣⚪️#SKA pic.twitter.com/VnVnIwIyBR — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) June 8, 2023

Fotocredit: RiPu und GEPA-ADMIRAL