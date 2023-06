Er fehlte Austria Wien in den vergangenen beiden ADMIRAL Bundesliga-Partien, die jeweils für die Veilchen 1:1 endeten, krankheitsbedingt: Dominik Fitz. Für das "große Finale", im finalen 195. Match dieser BL-Saison am Sonntag, 11. Juni 2023, im BL-Conference League-Playoff-Finalrückspiel (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) steht der 23-jährige "Unterschiedsspieler" (7 Tore, 11 Assists!) dem Tabellenfünften FK Austria Wien gegen den Rangachten Austria Lustenau wieder zur Verfügung. Es geht um das letzte Europacup-Ticket. Nach dem 1:1 im Hinspiel in Lustenau ist alles offen.

Ortlechner: "Unsere Sinne sind geschärft"

Weiter ausfallen werden Abwehrspieler Johannes Handl (Grippe), Stürmer Huskovic, der zwar im Training steht, doch noch kein Thema ist, sowie Marko Raguz, Florian Wustinger und Ziad El Sheiwi.

Dominik Fitz (im Foto oben im Duell mit LASK-Spieler Branko Jovicic) absolvierte am heutigen Freitag das Mannschaftstraining und könnte in den Kader zurückkehren.

Sportdirektor Manuel Ortlechner zum Finale: „Wir wussten, dass es keine einfache Aufgabe wird. Austria Lustenau hat sich gegen den WAC verdient durchgesetzt. Sie haben eine Euphorie, eine Unbekümmertheit, die sie uns spüren ließen. In der 2. Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt. Christian Früchtl hat uns mit einer starken Parade im Spiel gehalten.

Am Sonntag ist alles möglich. Unsere Sinne sind geschärft. Wir kommen nur weiter, wenn wir bissiger, hungriger und williger sind als der Gegner. Es wird kein Selbstläufer, aber ich freue mich auf dieses Endspiel und hoffe, wir belohnen uns. Diese Truppe hat viel Charakter. Das hat sie heuer oft genug bewiesen."

"Habe bei jedem Spieler das Gefühl, dass er zu 100% dabei ist"

Cheftrainer Michael Wimmer: „Wir sind eigentlich gut in die Partie gestartet, danach kam ein Bruch. Wir haben unnötige Fehlpässe fabriziert, sind in der 1. Halbzeit nicht in die Partie gekommen. Wir müssen jetzt ansprechen, was in der 1. Hälfte nicht funktioniert hat. Lustenau ist eine schwer zu bespielende Mannschaft.

Ich habe bei jedem Spieler das Gefühl, dass er zu 100 Prozent dabei ist. Wenn dem nicht so wäre, würde ich denjenigen nicht aufstellen, das würde den Erfolg gefährden. Wir haben jetzt ein Heimspiel vor der Brust, mit den Fans im Rücken können wir unser Ziel erreichen. Wir werden alles rausfeuern.“

Krisch von Aufgaben entbunden - Korinek übernimmt interimistisch

Weiters gab Austria Wien in einer heutigen Klubaussendung bekannt, dass in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 7. Juni 2023 der Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG beschlossen hat, dass Vorstand Gerhard Krisch mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden wird. Bis ein Nachfolger gefunden ist wird Alexander Korinek, bisher Leitung Finanzen, mit den Agenden betraut und zum Interimsvorstand berufen.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at