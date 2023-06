In seiner wettbewerbsübergreifend 45. und letzten Pflicht-Partie der Saison 2022/23 sorgte der FK Austria Wien für einen wahren Torreigen und mit dem 5:0 über Aufsteiger SC Austria Lustenau für den höchsten Heimsieg sowie gesamt höchsten ADMIRAL Bundesliga-Sieg in dieser Saison. Über den "2. Bildungsweg" bzw. das BL-Europacup-Playoff-Finale schafften die Wiener Violetten somit den Einzug in die 2. Rd. der UEFA Conference League-Qualifikation (27. Juli/3. August). Nachfolgend Fakten zum gestrigen Match, der 195. und letzten BL-Partie der damit abgelaufenen Spielzeit. Die neue BL-Saison beginnt am Freitag, 28. Juli!

Verhaltener Jubel bei Haris Tabakovic, der im 4. Saisonduell gegen seinen Ex-Klub Austria Lustenau erstmals scorte und mit 18 Treffern Zweiter der Torschützenliste wurde.

Fischers "großer Fang" im Playoff-Finale

Manfred Fischer traf in beiden Playoff-Finalspielen gegen den SC Austria Lustenau (3 Tore) und damit öfter als in den ersten 32 Spielen in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Fischer erzielte seinen zweiten Doppelpack in der Bundesliga. Sein erster Doppelpack gelang ihm am 4. November 2018 für den CASHPOINT SCR Altach gegen den SK Rapid Wien.

- Haris Tabakovic erzielte seit dem 10. Februar 2023, dem Frühjahrsauftakt der ADMIRAL Bundesliga, 16 Ligatore. Nur Kylian Mbappé (16 Tore) erzielte im Vergleichszeitraum in den Top 10 der europäischen Ligen auch so viele Tore.

- Der 28-jährige Schweizer Tabakovic (16 Tore, 3 Assists) war im Jahr 2023 an 19 Toren in der ADMIRAL Bundesliga direkt beteiligt –Höchstwert. Für Tabakovic waren dies seine ersten direkte BL-Torbeteiligungen gegen seinen Ex-Klub SC Austria Lustenau (1 Tor, 1 Assist).

- Dominik Fitz lieferte in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga seinen 11. Assist ab und damit mehr als in seinen ersten fünf BL-Saisonen zusammen (10).

- Lukas Fridrikas bestritt 22 Zweikämpfe – so viele wie kein anderer Spieler in diesem Spiel und zuvor nur am 18. Spieltag ebenso viele in einem Spiel der ADMIRAL Bundesliga (auch damals gegen den FK Austria Wien).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und ADMIRAL Bundesliga