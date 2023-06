Nach 10 Jahren schnappte sich mit Guido Burgstaller in der ADMIRAL Bundesliga mal wieder ein Österreicher die Torjäger-Krone. Philipp Hosiner war in der Saison 2012/2013 der letzte Kicker aus "Rot-Weiß-Rot", der damals mit stolzen 32 Treffern und im Meisterjahr von Austria Wien (ehe 10x der FC Red Bull Salzburg bis heute folgte) Torschützenkönig wurde. Nun mit 21 Treffern der 34-jährige Kärntner und SK Rapid-Rückkehrer, dem die Hütteldorfer maßgeblich zu verdanken haben, dass am Saisonende noch Rang 4 raussprang.

Der saß! Wie noch 20 weitere Mal netzte Guido Burgstaller in dieser Saison ein. Am Ende 21 Treffer in 31 Bundesliga-Partien in der Saison 2022/2023 für den Rapid-Rückkehrer! Chapeau!

Nach anfänglicher Zurückhaltung startete Burgstaller Ende Oktober und unter Barisic durch

Bereits das 1. Pflichtspieltor für die Grün-Weißen in der neuen Saison blieb Guido Burgstaller vorbehalten. Ein Goldtor. Erzielt in der 94. (!) Minute beim mühevollen 1:0-Sieg in Runde 1 im Uniqa-ÖFB-Cup am Freitag, dem 15. Juli beim Regionalligisten SK Treibach. In der ADMIRAL Bundesliga gab es auch zum Auftakt einen 1:0-Sieg, wobei damals am 24. Juli allerdings Bernhard Zimmermann das "Tor des Tages" erzielte.

Die Rapidler, zu jenem Zeitpunkt noch unter Cheftrainer Ferdinand Feldhofer, betrieben weiter Tor-Minimalismus und erzielten auch in den folgenden beiden BL-Partien (1:0 auswärts bei Austria Klagenfurt; 1:1 daheim gegen Austria Lustenau) jeweils nur das (obligatorische) eine Tor. Doch diesmal in beiden Austria-Aufeinandertreffen in Person von Guido Burgstaller, der somit nach 3 Runden bei 2 Treffern stand. Und Rapid mit 3 Saisontoren in 3 Runden mit 7 Punkten.

Ökonomisch, effizient!

Bei der 4. BL-Partie saß die "Nr. 9" der Hütteldorfer zunächst auf der Bank und prompt gab es in Pasching beim Prestige-Duell gegen den LASK und damals den Ex-Rapidler Didi Kühbauer (inzwischen ja auch Ex-Trainer der Linzer) mit 1:2 die erste BL-Saison-Niederlage. Vom 14. August bis 22. Oktober (es war auch eine Durststrecke allgemein vom österreichischen Rekordmeister) ging Guido Burgstaller in 10 BL-Partien 9x leer aus, lediglich am 1. Oktober beim 5:0-Auswärtssieg bei Lieblings-Gegner WSG Tirol stand für den Kapitän ein Doppelpack zu Buche.

Ob mit rechts oder links, ob per Kopfball oder Elfmeter: Guido Burstaller "netzte" aus allen Lagen und Position ein.

In 10 BL-Heimspielen in Folge gescort

Doch mit dem Trainer-Wechsel -Zoran „Zoki“ Barišić übernahm von Ferdinand Feldhofer am 16. Oktober 2022 das Zepter - agierte Guido Burgstaller wieder in vorderster Front, konnte in seinem Revier, wo man das "weiße in den Augen" des Torhüters sieht, ran und produzierte seither Tore am Fließband. Beginnend mit einem Triple-Pack gegen den TSV Hartberg (5:1), einem Doppelpack in Lustenau (3:3) und dem "Goldtor" im Allianz Stadion gegen den LASK (1:0).

Nach der "XXL-Winterpause" scorte der "Burgknaller" dann in Regelmäßigkeit und am liebsten daheim. Dabei setzte der Sturmtank eine wahre Benchmark, traf in 10 Heimspielen in Folge (gesamt 12x), dabei in jedem im Frühjahr! Plus dem Doppelpack beim 2:1 im ÖFB-Cup-Halbfinale gar in 11 Pflichtpartien in Folge! Wahnsinn, dieser Kärntner "Knipser".

Am Ende stehen 21 Treffer auf seinem Torkonto, drei Treffer mehr wie der Zweite, Haris Tabakovic von Rapid-Erzrivale FK Austria Wien.

Der 34-jährige Guido Burgstaller - ein würdiger Torschützenkönig. Alter schützt wahrlich vor Toren nicht...!

