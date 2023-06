Der CASHPOINT SCR Altach, in der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison Tabellenvorletzter, vermeldet, dass Mike Bähre seinen auslaufenden Vertrag verlängert hat. Der 27-jährige, deutsche Mittelfeldspieler wird mindestens bis zum Sommer 2024 das Trikot der Rheindörfler tragen, wobei eine Option auf eine weitere Spielzeit im Ländle besteht.

Bejubelte im Frühjahr in 7 Einsätzen für den SCR Altach einen eigens erzielten Treffer: Winter-Neuzugang Mike Bähre, der Anfang April für das Untere Playoff wegen einer hartnäckigen Muskelverletzung zurückgeworfen wurde und ausfiel.

"Mike war zu Beginn des Frühjahres einer der Schlüsselspieler im Team"

Mike-Steven Bähre, der erst im vergangenen Winter zum SCR Altach stieß, konnte bereits zu Beginn des Frühjahres sein Können unter Beweis stellen und war einer der Leistungsträger im Team. Leider verpasste er aufgrund einer Muskelverletzung einen Großteil des Qualifikations-Play Offs. Insgesamt stehen bis dato 7 Bundesligaeinsätze und 1 Treffer zu Buche.

Der 27-Jährige ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und wird mit seiner Erfahrung und seinem Spielverständnis weiterhin einen wertvollen Beitrag leisten.

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Wir freuen uns sehr, dass Mike Bähre seinen Vertrag beim CASHPOINT SCR Altach verlängert hat. Mike hat seit seinem Wechsel im letzten Winter gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt und war zu Beginn des Frühjahres einer der Schlüsselspieler im Team. Wir sind fest davon überzeugt, dass Mike auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird.“

"Seit meinem Wechsel im letzten Winter habe ich mich schnell in das Team eingelebt"

Mike Bähre: „Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag beim CASHPOINT SCR Altach verlängert zu haben. Seit meinem Wechsel im letzten Winter habe ich mich schnell in das Team eingelebt. Mir wurde hier von Anfang an viel Vertrauen entgegengebracht, und ich fühle mich wirklich wohl in Altach.

Die Unterstützung der Fans und die Professionalität des Vereins haben meinen Entschluss, meinen Vertrag zu verlängern, maßgeblich beeinflusst. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen bedanken, dass sie an mich glauben und mir die Chance geben, weiterhin für den SCR Altach zu spielen.“

𝐓𝐞𝐬𝐭𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥𝐤𝐫𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐀𝐥𝐭𝐚𝐜𝐡 🇦🇹 👏 🇪🇸



ℹ️ Der SCR Altach bestreitet am 𝟏𝟖. 𝐉𝐮𝐥𝐢, 𝐮𝐦 𝟏𝟗:𝟑𝟎 𝐔𝐡𝐫 ein Testspiel gegen @VillarrealCF in der CASHPOINT Arena.



Allgemeine Infos und der Start des Ticketverkaufs werden in der kommenden Woche folgen. pic.twitter.com/vGMzFkFHgo — SCR Altach (@SCRAltach) June 7, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL