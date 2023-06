Für den morgigen Dienstagmittag hat der SCR Altach zur Pressekonferenz zwecks Vorstellung seines neuen Cheftrainers eingeladen. Wie übereinstimmende Medienberichte bereits am heutigen Montag verkünden, handelt es sich dabei um Joachim Standfest (Foto). Der bisherige Co-Trainer von Klaus Schmidt wird zum Chefcoach befördert. Klaus Schmidt, der das Zepter im März von Vorgänger Miroslav Klose übernommen und die Rheindörfler mit dem Klassenerhalt gerettet hatte, entschied sich nach der letzten Runde gegen eine Vertragsverlängerung im Ländle.

508 Bundesligaspiele vom ehemaligen Nachwuchs-Skispringer

Unter "Feuerwehrmann" Klaus Schmidt hatten der SCRA als Vorletzter den Klassenerhalt geschafft. Joachim Standfest arbeitete in der Qualifikationsgruppe bereits als Assistent unter dem 55-jährigen Steirer. Damit haben sich die Vorarlberger in der sportlichen Führung komplett neu aufgestellt. Gemeinsam mit Sportdirektor Roland Kirchler wird der gebürtige Leobener, der insgesamt 508 Bundesligaspiele bestritten hat (u.a. als langjähriger GAK-Kapitän) und bis zu seinem 14. Lebensjahr Nachwuchsskispringer war, nun am Kader für die kommende Saison feilen.

In den vergangenen Jahren war Standfest, der als aktiver Spieler beim GAK 1902, SK Sturm Graz, FK Austria Wien, WAC und KSV 1919 war, unter anderem als U18-Trainer in der Akademie der Wiener Austria sowie als Cheftrainer bei ADMIRAL 2. Ligist SKU Amstetten tätig. Erfahrung sammelte der 34-fache ÖFB-Teamspieler auch als Co-Trainer beim FC Flyeralarm Admira und SK Sturm Graz.

