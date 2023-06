Kurz zuvor hatten wir schon darüber berichtet und morgen sollte der neue Cheftrainer des SCR Altach im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt werden, doch jetzt haben es die Vorarlberger dann doch schon "rausgelassen": Joachim Standfest, in der abgelaufenen Phase im Unteren Playoff der ADMIRAL Bundesliga noch Co-Trainer von Klaus Schmidt, ist der neue Cheftrainer beim Tabellen-Vorletzten.

Standfest-Aufstieg in die "1. Reihe"

Die Würfel sind gefallen! Der SCR Altach teilte soeben mit, dass Joachim Standfest neuer Cheftrainer des Sportclubs wird. Der ehemalige Nationalspieler durfte sich im Frühjahr als Co-Trainer beweisen, nun rückt Standfest in die erste Reihe vor.

Joachim Standfest begann seine Trainerlaufbahn im Jahre 2017 bei Sturm Graz II, ehe er im Winter derselben Saison zum Co-Trainer der 1. Mannschaft der Grazer bestellt wurde. Nach seinem Engagement bei Sturm arbeitete Standfest als Co-Trainer unter Klaus Schmidt bei Admira Wacker, in der Saison 2020/21 war er Hauptverantwortlicher beim Zweitligisten SKU Amstetten. Über die Akademie der Wiener Austria fand der gebürtige Leobener diesen März seinen Weg zum SCRA, nun übernimmt er also die Rolle des Cheftrainers bei den Rheindörflern. Die nötige UEFA-Pro-Lizenz vollendete Joachim gerade unlängst mit Erfolg.



Als Spieler lief der ehemalige Rechtsverteidiger über 500-mal in der Bundesliga auf, nur 5 Akteure können auf mehr Partien in der höchsten, österreichischen Spielklasse zurückblicken. Auch im Nationalteam galt Joachim lange als fixe Größe: 34-mal lief er mit dem Bundesadler auf.

"Setzten uns zum Ziel, jungen österreichischen Trainer die Chance zu geben"

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Mit Joachim Standfest können wir die zentrale Rolle des Cheftrainers mit unserem Wunschkandidaten besetzen. Wir setzten es uns zum Ziel, einem jungen österreichischen Trainer die Chance zu geben und wir sind überzeugt, dass mit Joachim die richtige Personalie gefunden worden ist. Gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer gilt es nun, eine schlagfertige Mannschaft zu formen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Joachim zum Wohle des SCR Altach!“

Joachim Standfest, Cheftrainer: „Ich bin sehr dankbar, dass mir der Verein und die handelnden Personen das Vertrauen entgegenbringen und freue mich auf meine neue Aufgabe. Ich bin überzeugt, dass der Club, mit seinem gesamten Umfeld, großes Potential besitzt und wir gemeinsam, mit viel harter und unermüdlicher Arbeit, eine erfolgreiche Zeit einleiten. Die Mannschaft hat in den letzten drei, sehr schwierigen Monaten großartigen Charakter bewiesen und ich bin stolz darauf mit ihr weiterarbeiten zu dürfen.“



Christoph Längle, Geschäftsführer: „In den letzten Wochen und Monaten durfte ich Joachim als hart arbeitenden, ehrlichen und engagierten Menschen kennenlernen. Seine Philosophie und die des Vereines stimmen überein. Er ist hochmotiviert, kennt die Liga und mittlerweile auch unseren Verein sehr gut. Gepaart mit seinem sportlichen Fachwissen gaben all diese Punkte den Ausschlag für eine weitere Zusammenarbeit. Erfreulich ist es, dass wir innerhalb kurzer Zeit eine Lösung für die vakante Position gefunden haben.“

Foto: Harald Dostal/fodo.media