Nach den Auszeichnungen für die besten Akteure der Saison durch eine Jury aus Präsidenten, Managern und Trainern, haben wie jedes Jahr nun auch die Sportredaktionen des Landes ihre Auswahl getroffen und das Team der Saison für die ADMIRAL Bundesliga zusammengestellt. Das 4-4-2-Format war vorgegeben, wählbar war jeder Spieler, der zumindest 1 Einsatz in der Saison verzeichnete. Herausgekommen ist eine spielstarke Mischung mit einer starken Achse von Meister FC Red Bull Salzburg und den Akteuren von Vizemeister SK Sturm, komplettiert von einem Sturm aus Wien-Hütteldorf und Wien-Favoriten.

FC Red Bull Salzburg-Schlussmann Philipp Köhn spielte eine herausragende Saison und weckte Begehrlichkeiten bei internationalen Klubs.

Das Team der Saison

Im Tor steht Philipp Köhn, der Tormann der Saison. Die Flügelpositionen in der Viererkette werden von David Schnegg und dem fünffachen bosnischen Nationalspieler Amar Dedic beackert, während das Abwehrzentrum mit dem serbischen WM-Teilnehmer Strahinja Pavlovic und Gregory Wüthrich eine Mischung aus Salzburg und Sturm ist.

Im Mittelfeld ziehen Jon Gorenc Stankovic und der Spieler der Saison, Nicolas Seiwald, die Fäden. Die Flügel sind mit Alexander Prass und Manprit Sarkaria fest in Grazer Hand.

Im Sturm sorgen der Torschützenkönig - siehe auch Torschützenliste - der abgelaufenen Saison, Guido Burgstaller von Rapid und der zweitbeste Goalgetter der Liga in dieser Spielzeit, Haris Tabakovic, vom FK Austria Wien für Torgefahr.

Zahlen, Fakten & Rekorde – der ADMIRAL Bundesliga Saison 2022/23

Mit dem Finale im Europacup-Play-off ist gestern die Saison 2022/23 in der ADMIRAL Bundesliga zu Ende gegangen. Zeit, um auf die Zahlen, Fakten und Rekorde der ADMIRAL Bundesliga Saison 2022/23 zu schauen.

Sportliche Höchstleistungen in Europa

Die offiziellen Statistiken zur Saison wurden wie immer vom offiziellen Daten-Partner der Liga, Stats Perform erhoben. Und die Kollegen haben in ihrem Opta-Statistik-Rückblick einige Höchstwerte der Vereine im europäischen Vergleich zu verzeichnen.

In der Bundesliga wurde gepresst wie in keiner anderen Top-10-Liga, auch in den abgelaufenen Saisonen ein Markenzeichen der ADMIRAL Bundesliga. Der PPDA-Wert lag in dieser Saison bei 10 und ist damit der niedrigste. Das heißt: Im Schnitt ließen die Teams nur 10 gegnerische Pässe zu, bevor eine Defensivaktion gesetzt wurde (Zweikampf, etc).

Pro Begegnung gab es 110 Zweikämpfe zu sehen – Topwert der Top-10-Ligen vor der deutschen Bundesliga.

Pro Spiel gab es im Schnitt einen Expected-Goals-Wert von 3,0 – der höchste in den Top-10-Ligen. Das heißt: die Zuseher*innen bekamen gute Torchancen zu sehen.

Die detaillierten Opta-Statistiken zu allen 12 Klubs der ADMIRAL Bundesliga, den großen Jubiläen und ebenso großen Abschieden von der Bühne des österreichischen Fußballs finden Sie hier:

Offizieller Rückblick 2022/23 (PDF)

Fotocredit: Josef Parak