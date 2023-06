Groß war im März bei heimischen Fußballfans die Freude über die Rückkehr des ÖFB-Teams nach Oberösterreich sowie die ersten Länderspiele auf Linzer Boden seit mehr als 10 Jahren. „Das Hotel ‚Dilly – Das Nationalpark Resort‘, mittlerweile seit mehr als 15 Jahren Anlaufstelle für europäische Spitzenklubs, hat dabei erstmals auch den Kader von Teamchef Ralf Rangnick zu Gast, damit sich Alaba & Co. auf die Quali-Spiele zur EM 2024 vorbereiten. Wie derzeit auf die Juni-Duelle gegen Belgien & Schweden. Dazu werden wieder Top-Vereine im Sportland Oberösterreich ihr Sommer-Trainingscamp beziehen. Siehe nachfolgend.

"Oberösterreich ist am Ball", wenn es um Sommer-Trainingslager mit Top-Klubs geht: Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner (Mitte) mit Andreas Holzinger (BSFZ Obertraun), Horst Dilly (Dilly – das Nationalpark Resort in Windischgarsten), Heinz Rosenauer (Onside Austria) und Mag. Andreas Winkelhofer (Geschäftsführer OÖ Tourismus, v. li.).

PSV Eindhoven, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf und weitere Top-Teams kommen

Internationale Spitzenmannschaften – unter anderem 4 UEFA Champions League-Anwärter - gastieren im Sommer 2023 in Oberösterreich, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Darunter sind namhafte Traditionsvereine wie PSV Eindhoven, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf und 1860 München, der Primera División-Klub Real Mallorca oder die amtierenden Meister Raków Częstochowa (Polen), Maccabi Haifa (Israel) und Slovan Bratislava (Slowakei).

Im Zuge der EM - Qualifikationsspiele waren die Nationalmannschaften von Aserbaidschan und Estland heuer bereits Ende März in Oberösterreich, im neuen Parkhotel Hagenberg, zu Gast. Die Trainingscamps sind nicht nur für das Sportland Oberösterreich von Bedeutung, sondern auch für die heimische Tourismuswirtschaft.

"Es kommen erneut Kapazunder nach Oberösterreich"

Oberösterreich begeistert seit vielen Jahren die internationale Fußballszene: beginnend bei bestens gepflegten Fußballplätzen und Trainingsanlagen bis hin zu Top-Gastronomie und -Hotellerie und einem vielfältigen Freizeitangebot. „Auch heuer steht der Sommer wieder ganz im Zeichen des Fußballs. Es kommen erneut Kapazunder nach Oberösterreich, um sich hier optimal auf die nächsten sportlichen Herausforderungen vorzubereiten. Für das Sportland OÖ ist dies eine Auszeichnung, aber es profitieren auch die Wirtschaft und der heimische Tourismus von den Trainingslagern“, betont Wirtschafts- und Sport-Landrat Markus Achleitner, um zu ergänzen: „Die gesamten Nächtigungen der 30 Teams, wir sprechen von den Spielern/innen, den Trainern/innen und dem Betreuungsstab sowie von mitgereisten Fans, machen in diesen Wochen schätzungsweise rund 15.000 Nächtigungen aus.“ Dies ermöglicht la ut eine Schätzung direkter und indirekter Umsätze von rund drei Millionen Euro."

Durch Investitionen in die Fußball-Infrastruktur hat sich Oberösterreich als Standort für Trainingscamps bei internationalen Top-Clubs etabliert.

Übersicht: An diesen oberösterreichischen Standorten finden die Sommer-Trainingscamps statt (PDF)

Trainingscamps über das ganze Bundesland verteilt

Die Aufenthalte der insgesamt rund 30 Teams inklusive den Trainern/innen, Betreuern/innen, Medienvertretern/innen und mitgereisten Fans erwirtschaften in diesen Sommerwochen ein kräftiges Plus an Nächtigungen für die heimischen Tourismusbetriebe und ermöglichen damit direkte und indirekte Umsätze im Wert von rund 3 Mio. Euro – und das quer durch Oberösterreich, denn die Fußball-Trainingscamps verteilen sich auf das gesamte Bundesland.

Im Parkhotel Hagenberg inmitten der Hügellandschaft des Mühlviertels waren die Nationalmannschaften aus Aserbaidschan und Estland bzw. sind im Juli die Spieler von AI Fateh SC aus Saudi-Arabien zu Gast. Im Gasthof und Hotel Stockinger, einem traditionellen Haus im Zentralraum Oberösterreichs, gastieren die U23-Mannschaft aus Kuwait und der FK Železiarne Podbrezová.

Im 4-SterneSuperior Hotel Almesberger in Aigen-Schlägl checkt der tschechische VizeMeister Slavia Prag je einmal im Juni sowie im Juli ein. Im Hausruckviertel, im Aldiana Club Ampfelwang, trainieren Universitatea Cluj und SK Dynamo Budějovice.

Im Hotel Aumühle in Grein fühlen sich die Kicker vom FC UTA Arad und Újpest FC wohl. Im Innviertel wird im Vitalhotel Therme Geinberg der russische Meister Maccabi Haifa willkommen geheißen. Ebenso bereitete sich dort – wie erst kürzlich fixiert wurde – der spanische Erstligist Real Mallorca auf die kommenden Aufgaben vor.

Der polnische Meister Raków Częstochowa und „Stammgast“ Fortuna Düsseldorf, der sich auch für 2024 bereits festgelegt hat und Oberösterreich im nächsten Jahr erneut beehren wird, gastieren in Bad Leonfelden im Falkensteiner Hotel & SPA. Das Familienhotel ‚AIGO Welcome Family‘ im Böhmerwald verwaltet die Queens Park Rangers.

Der Puskás FC gastiert im Sommer in Bad Zell im Lebensquell. Für vier der ausländischen Spitzen-Teams hat das Sommertrainingslager einen besonders hohen Stellenwert, starten doch mit Maccabi Haifa, Raków Częstochowa und Slovan Bratislava drei Landesmeister sowie PSV Eindhoven als Vize-Meister in der Qualifikation zur UEFA Champions League 2023/24.

Fotocredit: Land OÖ/Ernst Grilnberger