49 Saisonen wurden seit der Gründung der Bundesliga im Jahr 1974 absolviert, Ende Juli geht die Liga in ihre 50. Saison. Dieses Jubiläum nehmen die Liga und ihre Klubs zum Anlass, um die eigene Geschichte, Legenden und besondere Momente hochleben zu lassen, aber auch um neue, junge Fans für die kommenden 50 Jahre zu gewinnen.





Ebenbauer: "Wollen neue, junge Fans für unseren Fußball und unsere Klubs begeistern"

Als erster Teil der Jubiläumsaktivitäten wurde heute ein eigens kreiertes Logo veröffentlicht, das bei allen Maßnahmen und Inhalten mit historischem Bezug zum Einsatz kommen wird. Das Logo ist optisch im Stil des aktuellen Bundesliga-Logos gehalten und ergänzt damit die aktuelle grafische Bundesliga-Welt. Neben dem Ball als zentralem Element umfasst das Logo auch die Zahl 50 sowie das Gründungs- und das Jubiläumsjahr der Liga.

Neben vielen Anwendungen im digitalen Bereich, aber auch bei Video-Highlights und Veranstaltungen wird das Logo in der kommenden Jubiläumssaison 2023/24 insbesondere ganzjährig auf allen Klub-Trikots in der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga präsent sein.

Darüber hinaus wir allen Klubs, die seit 1974 an einem Bundesligabewerb teilgenommen haben, ermöglicht, das Jubiläumslogo in der kommenden Saison auf ihren Trikots zu tragen, um so auf ihre Rolle in der Bundesliga-Geschichte hinzuweisen.

Weitere Jubiläumsaktivitäten anlässlich 50 Jahre Bundesliga werden in den kommenden Wochen bis zum Saisonstart kommuniziert.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer:

„Wir stehen vor der 50. Bundesliga-Saison und diesen runden Geburtstag wollen wir als besonderes Jubiläum gemeinsam mit österreichischen Fußballfamilie feiern. Als ersten Schritt haben wir heute unser eigens kreiertes Jubiläumslogo veröffentlicht, das bei allen Aktivitäten und auch auf den Trikots der Spieler zum Einsatz kommen wird.

Wir freuen uns darauf, in der kommenden Saison auch unsere Historie, unsere Legenden und unsere österreichische Fußballidentität verstärkt in den Fokus zu stellen, um einerseits unsere Geschichte hochleben zu lassen und andererseits auch neue, junge Fans für unseren Fußball und unsere Klubs zu begeistern.“

Fotomontage: Ligaportal/ Logo: Bundesliga