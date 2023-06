Nach dem gestern bereits publizierten sportlichen Rückblick - siehe HIER - auf die abgelaufene Saison zog der Vorstandsvorsitzende der Liga, Christian Ebenbauer heute ein organisatorisches Fazit zur Saison 2022/23 in der ADMIRAL Bundesliga.

Resonanzverein Rapid Wien lockte mal wieder die meisten Zuschauer in der abgelaufenen Saison in das Allianz Stadion. Fotocredit: GEPA-ADMIRAL

Rund 1,5 Mio. Zuschauer in dieser BL-Saison

7.551 Zuschauer besuchten im Schnitt die Spiele der ADMIRAL Bundesliga. Dies ist Rekordwert seit der Bundesliga-Reform im Jahr 2018 und auch der historische Bestwert, wenn man sämtliche Zuschauerzahlen in 12er-Ligaformaten (inkl. Play-off-Modell der späten 80er- und frühen 90er-Jahre) vergleicht. Im Ranking der Gesamtzuschauerzahlen liegt die aktuelle Saison mit 1.449.701 Zuschauern auf dem 3. Rang.

Der Zuschauerschnitt ist zudem der höchste seit 12 Jahren, als in der Saison 2010/11 durchschnittlich 7.952 in die Stadien strömten.

Nachdem in den vergangenen drei Saisonen jeweils Covid-bedingte Zuschauereinschränkungen berücksichtigt werden mussten, kann nun endlich wieder ein ganzjähriges Fazit und damit erstmals auch ein valider Vergleich zur Saison 2018/19, die bisher als einzige seit der Reform ohne Einschränkungen durchgeführt werden konnte, gezogen werden.

Im Vergleich zu den damals 6.465 Besuchern ergibt sich dieses Jahr ein Plus von knapp 17%. Auch im Detail sind die Zuschauerzahlen dieser Saison sehr erfreulich: Bei 62 Spielen konnten mehr als 10.000 Zuschauer begrüßt werden – damit bei fast jedem dritten Bundesliga-Spiel. Vom Grund- auf den Finaldurchgang gab es abermals eine Steigerung des Zuschauerschnitts um rund 16 Prozent (von 7.188 auf 8.347 Zuschauer) und in der Meistergruppe strömten durchschnittlich gar 13.248 Fans in die Stadien.

SK Rapid klar vorn, doch LASK wird mit neuem Stadion aufholen

Zuschauerzahlen ADMIRAL Bundesliga:

SK Rapid Wien 18.845

SK Puntigamer Sturm Graz 13.282

FC Red Bull Salzburg 12.363

FK Austria Wien 11.556

LASK 8.605

CASHPOINT SCR Altach 4.959

SV Guntamatic Ried 4.558

SK Austria Klagenfurt 4.361

SC Austria Lustenau 4.050

RZ Pellets WAC 3.046

TSV Egger Glas Hartberg 2.537

WSG Tirol 2.439

"Anstieg bestätigt die gute Arbeit unserer Klubs"

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer:

„Wir freuen uns über den höchsten Zuschauerschnitt, den es jemals in einer 12er-Liga in Österreich gegeben hat. Der Anstieg von mehr als 1.000 Zuschauern pro Spiel im Vergleich zur bisherigen Rekordsaison 2018/19 bestätigt die gute Arbeit unserer Klubs. Ich bin überzeugt, dass neben den sportlichen Leistungen auch die umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur in den vergangenen Jahren dazu beigetragen haben, dass unsere Stadien sehr gut gefüllt sind.“

Österreicher-Topf & Debüt Awards

Seit der vergangenen Saison werden in Österreich ausgebildete Spieler unter 23 Jahren, die ihr Bundesliga-Debüt feiern mit dem Debüt-Award - einer eigens kreierten Trophäe mit dem veredelten Matchball ihres ersten Spiels - belohnt. In dieser Saison konnten 27 voll in Österreich ausgebildete Spieler erstmals Bundesliga-Luft schnuppern, die meisten davon bei der SV Guntamatic Ried mit acht Spielern, gefolgt von Altach und der WSG mit jeweils vier Debütanten.

Auch die Anzahl der eingesetzten heimischen Spieler wurde einmal mehr erhoben. In der Saison 2022/23 wurden insgesamt 58.56% der möglichen Spielminuten durch österreichische Spieler absolviert, dem Rückgang um rund sechs Prozentpunkte im Vergleich zur Vorsaison (64,86%) steht allerdings auch ein Anstieg von ebenfalls knapp sechs Prozentpunkten bei den heimischen Spielern in der ADMIRAL 2. Liga gegenüber (von 74,0% auf 79.8%).

Die meisten österreichischen Spieler setzte wie schon im Vorjahr der SK Rapid Wien ein. Bei den Hütteldorfern wurden rund 80 Prozent der Spielminuten von heimischen Akteuren absolviert. Auf den Rängen 2 und 3 in dieser Wertung liegen der CASHPOINT SCR Altach mit 73% und der TSV Egger Glas Hartberg mit 71%.

In der U22-Statistik heimischer Spieler liegt der RZ Pellets WAC ganz vorne, bei den Kärntnern wurde gleich ein Viertel aller Spielminuten von heimischen U22-Talenten absolviert. Dahinter folgen der SK Rapid Wien (24%) und der CASHPOINT SCR Altach (17%). Dass den heimischen Talenten wie schon im Vorjahr auch in den entscheidenden Phasen der Meisterschaft vertraut wurde, zeigt die Tatsache, dass der Anteil der Spielminuten von österreichischen U22-Spielern im Verlauf der Saison anstieg und auch zum Saisonende konstant blieb. (Rd. 1-11; 8,93%; Rd. 12-22: 12,47%; Rd. 23-32: 12,37%).

Berücksichtigt man die U22-Spieler sämtlicher Nationen, entfallen 21,44% der absolvierten Spielminuten auf U22-Spieler. Dabei ist wie in der Vorsaison auch heuer wieder der Trend erkennbar, dass im Finaldurchgang (23,7%) noch mehr auf junge Spieler gesetzt wurde als im Grunddurchgang (20,4%). Dieser Anstieg war bei 9 von 12 Klubs zu verzeichnen.

Österreicher-Minuten ADMIRAL Bundesliga: