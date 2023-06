So schnell geht das im Fußball, was besonders Nikola Dovedan weiß. Der 28-jährige Tullner hat schon einige Stationen hinter sich. Zuletzt Austria Wien, wo der technisch versierte Offensivakteur am vergangenen Sonntag im BL-Europacup-Playoff-Finale gegen Austria Lustenau (5:0) seine individuelle Klasse demonstrierte, doch keinen Vertrag mehr erhält. Stattdessen bei einem seiner Ex-Klubs, dem 1. FC Heidenheim. Der gerade erst als Zweitligameister und erstmals in seiner Vereins-Historie in die Deutsche Bundesliga aufgestiegen ist.

Der dribbelstarke Nikola Dovedan hier im Duell gegen Branko Jovicic beim Auswärtsspiel von Austria Wien gegen den LASK, für den der 28-jährige Offensivspieler auch bereits in seiner Karriere aktiv war. Siehe auch aktuelle Transfers.

"Niko hat bei uns 2 Jahre bewiesen, welche außergewöhnlichen Offensivqualitäten er besitzt"

Und so vermeldet der 1. FC Heidenheim sogleich bei seinem ersten externe nNeuzugang für die kommende Bundesliga-Saison einen alten Bekannten. Nikola Dovedan kehrt zurück auf den Schlossberg – beim Klub aus Baden-Württemberg an der Grenze zu Bayern spielte der gebürtige Niederösterreicher bereits von 2017 bis 2019. Der 28-jährige Offensivakteur erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, zur Vertragsunterzeichnung: „Der Kontakt zwischen uns und Niko ist nie abgebrochen – im Gegenteil: Wir standen regelmäßig im Austausch. Nachdem sein Vertrag bei Austria Wien nun ausgelaufen ist, hat sich diese Möglichkeit ergeben, die wir unbedingt nutzen wollten.

Niko hat bei uns schließlich zwei Jahre lang bewiesen, welche außergewöhnlichen Offensivqualitäten er besitzt und dass er ein Team damit im Spiel nach vorne variabler und besser machen kann. Gleichzeitig weiß er auch ganz genau, was wir von ihm als Spieler einfordern werden. Deshalb freuen wir uns sehr auf die kommende Bundesliga-Saison mit ihm."

Ausgebildet in Red Bull Salzburg-Akademie und bei Austria Wien

Der in Tulln geborene Nikola Dovedan spielte bis 2006 in seiner Heimatstadt, ehe er in die Jugend zu Austria Wien wechselte. Von dort ging er 2010 in die Red Bull Salzburg Jugend-Akademie, von wo er den Sprung in die Herrenmannschaft des FC Liefering schaffte. 2014 wechselte der Offensivspieler zum LASK, und über eine Zwischenstation beim SCR Altach, kam er dann nach Heidenheim.

„Jetzt bin ich hier“ – Niko ist zurück an alter Wirkungsstätte! 🔙😍



🔴🔵 #NurDerFCH pic.twitter.com/pu9hOUJdGj — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) June 13, 2023

"Es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen" Das FCH-Trikot trug Nikola Dovedan von 2017 bis 2019. In dieser Zeit bestritt der Offensivspieler 63 Spiele unter Cheftrainer Frank Schmidt und kam dabei auf 17 Tore und 11 Vorlagen. Anschließend zog es Nikola Dovedan nach Nürnberg. Nach drei Jahren beim „Club“ (98 Spiele, 13 Tore, 9 Vorlagen) wechselte der 1,72 Meter große Spieler vergangenen Sommer zum FK Austria Wien in die österreichische ADMIRAL Bundesliga. Dort absolvierte er 24 Einsätze, in denen er einen Treffer selbst erzielte und 7 Tore vorbereiten konnte. Nikola Dovedan: „Ich bin Holger Sanwald und Frank Schmidt sehr dankbar, dass ich diese Chance bekomme. Beim FCH habe ich mich in meiner ersten Zeit hier schon wohlgefühlt und habe jetzt den Vorteil, dass ich ganz genau weiß, was mich erwartet. Es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Deshalb kann ich versprechen, dass ich alles dafür geben werde, dass wir als Mannschaft nächste Saison den Klassenerhalt schaffen!“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at