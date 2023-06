Die WSG Tirol vermeldet nach Alexander Ranacher (vor einigen Tagen) am heutigen Mittwoch die Vertragsverlängerung von Bror Blume. Der 31-Jährige, offensive Mittelfeldspieler wechselte vor zwei Jahren von Aarhus GF zum ADMIRAL Bundesligisten ins "Heilige Land" und brachte es in der vergangenen Spielzeit trotz einer längeren, verletzungsbedingten Pause auf 25 BL-Einsätze mit 5 Torvorlagen. Der neue Vertrag des dänischen Regisseurs, der in Kopenhagen geboren wurde, läuft bis Sommer 2025.

"Box-to-Box-Spieler, wichtiges Bindeglied zwischen defensive und Offensive"

Sportdirektor Stefan Köck: „Bror hat sich in den vergangenen zwei Spielzeiten als absoluter Leistungsträger präsentiert. Deshalb freuen wir uns, dass er weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft bleibt.““

Cheftrainer Thomas Silberberger: „Es freut mich, dass Bror weitere zwei Jahre bei uns bleibt. Er hat in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns ist. Ein Box-to-Box-Spieler, ein wichtiges Bindeglied zwischen defensive und Offensive. Dass Bror um zwei Jahre verlängerte, spricht für die gute Arbeit im Verein.“

"Glaube, dass wir kommende Saison als Team großen Schritt machen und Niveau konstanter hochhalten können"

Bror Blume: „Ich bin sehr glücklich, neuerlich unterschrieben zu haben. Meine Familie und ich sind sehr happy, für weitere zwei Saisonen hier in Tirol zu sein. Ich glaube, dass wir kommende Saison als Team einen großen Schritt machen und unser Niveau konstanter hochhalten können. Ich bin sehr froh, meinen Vertrag bei der WSG Tirol verlängert zu haben.“

Der 𝑀𝒾𝓉𝓉𝑒𝓁𝒻𝑒𝓁𝒹𝓂𝒶𝑔𝒾𝑒𝓇 bleibt! 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



Bror #Blume hat sein auslaufendes Arbeitspapier verlängert & wird somit auch in den kommenden zwei Jahren mit dem grün-weißen Wappen auf der Brust auflaufen! 🟢⚪️



Zur Meldung ➡️ https://t.co/q60FQapZCr#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/xNYOBtDEMn — WSG Tirol (@WSGTIROL) June 14, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und WSG Tirol