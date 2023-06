Er ist seit März 19 Jahre jung, 1,75 Meter groß, wurde im Nachwuchs von Wr. Neustadt, SKN St. Pölten und der AKA Rapid ausgebildet: Enes Tepecik. Der in der vergangenen Saison in der ADMIRAL 2. Liga für die Amateure des Bundesligisten aus Hütteldorf 15 Einsätze (3 Tore) absolvierte. Doch verliert der Rekordmeister nun einen seiner SK Rapid-Rohdiamanten? Laut Transferexperte Fabrizio Romano, der oft "eine Nase voraus" ist, hat der türkische Traditionsklub Besiktas Istanbul den Mittelfeldspieler mit dem starken Linksfuß auf dem Radar.

Der 16-malige türkische Meister vom Bosporus, in der abgelaufenen Saison in der türkischen Süper Lig auf Rang 3, wird vom 71-jährigen Senol Günes trainiert und hat neben Enes Tepecik laut Medienberichten auch Linksverteidiger Amadou Dante von Vizemeister SK Sturm Graz auf seiner Liste.

Sollte es tatsächlich zu einem Wechsel kommen, wäre eine Ablöse fällig. Enes Tepecik hat noch bis Sommer 2025 in Hütteldorf einen gültigen Vertrag.

Rapid Wien midfielder Enes Tepecik is in the list at Besiktas, one for the options being considered for present & future. 🇹🇷 #transfers



Austrian/Turkish talent could be on the move as many clubs are following him. pic.twitter.com/5LVYtStABk