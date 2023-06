Wie weitere Spieler zählte auch er in der abgelaufenen Saison zu den Aufsteigern, die von ADMIRAL 2. Ligist und Kooperationspartner FC Liefering den Sprung zu ADMIRAL Bundesliga-Serienmeister FC Red Bull Salzburg schafften: Jonas Krumrey. Der 19-jährige deutsche Torhüter unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 2027.

Der FC Red Bull Salzburg und Jonas Krumrey, unweit von Salzburg am Chiemsee in Bayern geboren, verlängern ihre Zusammenarbeit. Der 19-jährige Deutsche unterschreibt bei den Roten Bullen einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Krumrey wird in der kommenden Saison fixer Bestandteil des Torhüterteams beim Serienmeister sein.