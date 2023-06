Von den 12 Klubs für die kommende ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 machen der LASK und Vizemeister SK Sturm Graz in punkto Vorbereitung den Anfang und starten am Freitag, den 23. Juni ´23. Nach einem Jahr Europacup-Abstinenz stehen dabei für die Linzer, die in der abgelaufenen Saison Dritter wurden, auch wieder internationale Spiele auf dem Programm. Europa League ist möglich, Conference League bereits fix. Erstmals in der neuen Raiffeisen Arena in Linz.

Hier das vorläufige Vorbereitungsprogramm des LASK

(Stand: 14. Juni 2023, Änderungen vorbehalten)

Freitag, 23. JUNI – TRAININGSAUFTAKT

Samstag, 24. JUNI – Testspiel gegen SPG Pregarten (18 Uhr)

Der erste Testlauf steigt gegen die SPG Pregarten (18 Uhr, Kornspitz-Arena Pregarten).Der OÖ-Ligist setzte sich in der sog. „Fan-Tabelle“, ein Gewinnspiel von LASK-Leading-Partner Zipfer, durch und sicherte sich so eine Partie gegen den ADMIRAL Bundesligisten aus der Landeshauptstadt Linz.

Samstag, 1. JULI – Testspiel gegen FC Flyeralarm Admira (11 Uhr)

Das zweite Testspiel lösen die Athletiker daheim gegen den ADMIRAL 2. Ligisten FC Flyeralarm Admira aus. Der genaue Spielort (voestalpine Stadion Pasching, Raiffeisen Arena Linz oder LASK-Platz ad Daimlerstraße) wird noch fixiert.

Dienstag, 4. JULI – Testspiel gegen TSV 1860 München (17 Uhr)

Ebenfalls fixiert ist ein Testspiel gegen den deutschen Drittligisten TSV 1860 München. Gespielt wird in Windischgarsten.

Freitag, 14. JULI – Testspiel gegen Debrecen VSC (17 Uhr)

Das 4. Testspiel findet gegen den Drittplatzierten aus der ungarischen Liga, Debrecen VSC, statt. Dieses Spiel wird in der Raiffeisen Arena angepfiffen.

Samstag, 15. JULI – SAISON-KICKOFF gegen First Vienna FC 1894 (16 Uhr)

Beim diesjährigen Saison-Kickoff empfängt der LASK mit dem First Vienna FC 1894 den ältesten Fußballvereins Österreichs. Beim Kickoff wird nicht nur Fußball gespielt, im Anschluss an die Partie findet die offizielle Kaderpräsentation in der Fanzone der Raiffeisen Arena statt! Leading-Partner Zipfer spendiert Freibier!

21. - 23. JULI – 1. RUNDE UNIQA ÖFB CUP

Traditionell wird die neue Saison mit der ersten Uniqa-ÖFB-Cup-Runde eingeläutet. Der LASK wird dabei auf ein Team aus dem Unterhaus treffen (im Vorjahr war es der SC Schwaz aus Tirol). Die 1. Runde findet am dritten Juli-Wochenende statt.

28.-30. JULI – BUNDESLIGA-AUFTAKT

Eine Woche nach dem Erstrundenspiel im ÖFB-Cup folgt die 1. Runde in der ADMIRAL Bundesliga. Die Auslosung der ersten Grunddurchgangs-Partien steht noch aus.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at