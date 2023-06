Sie haben es schon wieder getan und auch im 2. Jahr nach dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga überrascht: Die Mannschaft um Cheftrainer Peter Pacult. Wieder gelang Austria Klagenfurt bereits im März der Klassenerhalt, weil die Kärntner Violetten wieder den Sprung in die Meistergruppe und damit unter die Top-6 in Österreichs Fußball-Belletage schafften. Im Oberen Playoff gelang schließlich im letzten Saisonspiel der erste Dreier für Kapitän Mahrer & Co., per 2:1 über Rekordmeister Rapid, vor der Klagenfurter Saison-Rekordkulisse von 6.650 Zuschauern. Doch es gibt noch viel mehr zu berichten. Ein Blick zurück in Zahlen.

7. Platz für den Tabellensechsten im Zuschauer-Ranking

32 Spiele hat die neuformierte Truppe von Peter Pacult in ihrer 2. Saison im Oberhaus des österreichischen Fußballs bestritten. Zu Buche stehen 11 Siege, unter anderem im Kärntner Derby beim WAC (4:3), bei ÖFB-Cup-Sieger SK Sturm Graz (2:1) und gleich 2x gegen Rekordmeister Rapid Wien (1:0, 2:1), 5 Remis sowie 16 Niederlagen.

70.772 Zuschauer kamen insgesamt zu den 16 Heimspielen nach Waidmannsdorf. Das bedeutet einen Schnitt von 4423 Besuchern pro Match. In diesem Ranking belegen die Klagenfurter den 7. Platz hinter Rapid Wien (18.081), Sturm Graz (13.187), Red Bull Salzburg (12.376), Austria Wien (11.698), dem LASK (9141) und dem SCR Altach (4953).

45 Tore hat die Elf um Top-Torjäger Markus Pink (wechselte mit Ende des Grunddurchgangs nach China) erzielt, im Schnitt 1,41 pro Partie. 7 Mannschaften trafen häufiger: Meister Salzburg (67), Vizemeister Sturm Graz (57), Austria Wien (55), der LASK (54), Wolfsberg (51) sowie Rapid Wien und Austria Lustenau (beide 50).

25 Profis kamen in den abgelaufenen BL-Saison zum Einsatz. Kein Spieler stand immer am Platz, Thorsten Mahrer, Christopher Wernitznig und Andy Irving verpassten lediglich eine Partie. Kapitän Mahrer war mit 2790 Minuten der Dauerbrenner, Tormann Phillip Menzel (2700) und Christopher Cvetko (2565) schafften es auf das Treppchen.

14 Violette trugen sich in die Torschützenliste ein, vorneweg Markus Pink, der nach dem Grunddurchgang zwar zum chinesischen Spitzenklub Shanghai Port wechselte, zuvor aber 16-mal erfolgreich war. Irving hielt bei 5 Treffern, gefolgt von Kosmas Gkezos und Florian Rieder (beide 4), Nicolas Wimmer und Jonas Arweiler (beide 3) sowie Maximiliano Moreira, Mahrer, Cvetko, Michael Blauensteiner, Sinan Karweina, Solomon Bonnah, Florian Jaritz und Sebastian Soto, die allesamt einmal trafen.

4216 Zweikämpfe bestritten die Violetten, im Schnitt 132 pro Spiel. Davon wurden 2085 gewonnen, was einer Quote von 49,5% entspricht. 667 klärende Aktionen und 509 abgefangene Bälle stehen für die Defensive des SKA zu Buche.

394 Schüsse gaben die Klagenfurter ab, 127 gingen auf das gegnerische Tor (Schussgenauigkeit: 32,2%). Auffällig: 242x probierten sie es innerhalb des Strafraums, 154x außerhalb der Box. 93 Versuche konnten von den Konkurrenten geblockt werden.

Andy Irving: Mr. 100% Prozent vom Punkt und der "Lizenz" zum "Tor-Butler"

8 Elfmeter bekam das Pacult-Team zugesprochen, Andy Irving (Foto) übernahm 5x die Verantwortung und verbuchte eine Quote von 100%. Innenverteidiger Nicolas Wimmer trat 2x zum Strafstoß an, verwandelte einen davon. Kosmas Gkezos war bei einem Versuch erfolgreich.

7 Treffer bereitete Mittelfeld-Mann Irving vor. Der 23-jährige Schotte war damit der beste "Tor-Butler" der Violetten. Wernitznig und Karweina lieferten jeweils 5 Assists, auf den Rängen folgen Cvetko und Wimmer (beide 4) sowie Simon Straudi (3).

2 Rote Karten musste der Aufsteiger hinnehmen, es erwischte Christopher Cvetko und Florian Rieder. 61x wurden Klagenfurter Spieler mit der Gelben Karte verwarnt, die Sünderkartei führen Gkezos und Wimmer (beide 7) vor Mahrer (6) an. Zudem mussten Rico Benatelli und Irving (beide 5) eine Sperre absitzen.

20 Einwechselungen stehen für Jonas Arweiler in der Statistik, der 20x dem Kader angehörte und damit der Top-Joker von Chefcoach Pacult war. Nikola Djoric, der im Jänner nach Kroatien zu HNK Sibenik verliehen wurde, kam 12x ins Spiel, Benatelli und Jaritz jeweils 10x.

Fotocredit: RiPu + GEPA-ADMIRAL