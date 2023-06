WAC leiht Offensivmann von Rapid Wien aus

Bernhard Zimmermann schließt sich für die kommende Spielzeit per Leihe vom SK Rapid Wien den Wölfen an.

Der österreichische Nachwuchsnationalspieler, der über die Jugend von Korneuburg und die Akademie in St. Pölten zum SK Rapid Wien kam, erzielte in der kürzlich zu Ende gegangenen Saison in 34 Einsätzen für die Hütteldorfer acht Tore. Der 21-jährige Angreifer durchlief sämtliche Nachwuchsnationalteams des ÖFB und brachte es dabei in 37 Einsätzen auf acht Tore. In der kommenden Spielzeit wird der gebürtige Niederösterreicher für die Wölfe auf Torjagd gehen!



Manfred Schmid: „Ich bin sehr froh darüber, dass sich die Möglichkeit ergeben hat mit Bernhard Zimmermann einen jungen Nachwuchsteamspieler ins Lavanttal zu locken. Mit seiner Schnelligkeit, Aggressivität und Torgefahr passt er gut zu unserer Spielidee und wir werden bestimmt viel Freude mit ihm haben.“



Bernhard Zimmermann: „Ich bin richtig froh, dass es mit der Leihe zum WAC geklappt hat. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und hoffe, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben werden!“