Der FC Red Bull Salzburg hat mit Petar Ratkov einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 19-jährige Serbe kommt vom serbischen Vizemeister FK TSC Backa Topola und unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 2028.

Trotz seines jungen Alters bringt der 1,93 Meter große Angreifer bereits Erfahrung aus 75 Spielen in Serbiens erster Liga mit und spielte sich insbesondere in der vergangenen Saison, in der er als Dauerbrenner nur eine einzige Partie verpasste, ins Rampenlicht. Dabei erzielte er in 36 Einsätzen 13 Treffer und steuerte 4 Assists bei. Auch im Cup gelangen dem serbischen U21-Nationalspieler ein Tor und eine Vorlage. Petar Ratkov wird beim FC Red Bull Salzburg mit der Rückennummer 21 auflaufen. Diese wird durch den Nummerntausch von Luka Sucic frei, der in der neuen Saison mit der 10 aufläuft.

Daten

Geboren: 18. August 2003

Größe: 1,93 m

Letzter Klub: FK TSC Backa Topola

Position: Sturm

Statements

Christoph Freund: „Mit Petar konnten wir einen hochveranlagten jungen Stürmer verpflichten, der trotz seiner 19 Jahre auch schon 75 Einsätze in Serbiens höchster Spielklasse absolviert hat und dafür sehr reif ist. Er wird bei uns die nötige Zeit bekommen, um sich an das höhere Level und die neue Herausforderung anzupassen. Petar ist bekannt für seine sehr gute Mentalität und er wird vom ersten Tag an hart arbeiten, um möglichst schnell bei uns anzukommen und Fuß zu fassen.“

Petar Ratkov: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, bei so einem großen Klub zu unterschreiben. Ich verfolge den FC Red Bull Salzburg bereits länger und finde das Gesamtpaket perfekt. Ich habe mich vor dem Transfer auch mit Strahinja Pavlovic ausgetauscht und er hat nur in den höchsten Tönen von den Möglichkeiten hier gesprochen. Nun kann ich es kaum erwarten, das erste Mal in der Red Bull Arena aufzulaufen.“