Mit Nikolaus Wurmbrand konnte der SK Rapid einen weiteren vielversprechenden Eigenbauspieler für die kommenden drei Jahre an den Verein binden. Der 17-Jährige unterzeichnet einen Vertrag bis zum Sommer 2026 und soll nach der vollständigen Genesung seiner Knieverletzung und einem erfolgreichen Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining zukünftig ein Teil der zweiten Mannschaft werden.

Im Alter von zehn Jahren machte Nikolaus Wurmbrand den Schritt aus der Jugend des Nußdorfer AC in die Nachwuchsabteilung nach Hütteldorf. Der pfeilschnelle Offensivmann ist seit Sommer 2021 ein Part der SK Rapid Akademie. Mit 15 Treffern konnte der junge Flügelspieler im Vorjahr maßgeblich seinen Teil zum Gewinn des U16 Meistertitels der Jung-Rapidler beitragen. Auch in die heurige Spielzeit startete er in der U18 direkt als Stammspieler mit einem Tor, wurde in der 3. Runde der ÖFB Jugendliga jedoch von einem Kreuzbandriss gebremst. Eine Rückkehr auf dem Platz steht nach der Sommerpause mit dem Trainingsstart der Akademie in Aussicht. Für das österreichische U16-Nationalteam lief Nikolaus Wurmbrand bis zu seiner Verletzung sein acht Mal auf. Seine Offensivpower wusste der treffsichere Youngster auch für Rot-Weiß-Rot unter Beweis zu stellen. In den acht Partien gelangen ihm fünf Länderspieltore.

Statements

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann: „Mit 17 Jahren steht Niki erst am Anfang seiner Karriere. In der Akademie hat er schon mehrfach unter Beweis gestellt, welches Talent in ihm schlummert. Nun gilt es in den kommenden Jahren sein Entwicklungspotenzial weiter zu fördern und voll auszuschöpfen. Für sein Comeback werden wir ihm die nötige Zeit geben und freuen uns bereits jetzt darauf, ihn wieder auf dem Platz zu sehen."

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Es bereitet uns große Freude, den gemeinsamen Weg mit einem weiteren äußerst talentierten Eigenbauspieler zu gehen. Niki hat praktisch seine gesamte fußballerische Ausbildung beim SK Rapid absolviert und sich beispielhaft Jahr für Jahr fußballerisch weiterentwickelt. Wir haben ihm nun einen klaren Zukunftsplan skizziert und sind überzeugt davon, dass wir ihm langfristig die besten Möglichkeiten bieten können, auch die letzten Entwicklungsschritte zu machen, um im Erwachsenenfußball Fuß zu fassen.“

Nikolaus Wurmbrand zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich bin seit vielen Jahren hier in Hütteldorf und fühle mich unheimlich wohl beim SK Rapid. Gerade in den vergangenen Monaten habe ich stets die Unterstützung und das Vertrauen vom Verein bekommen, um in Ruhe und in enger Zusammenarbeit mit der medizinischen Abteilung an meinem Comeback zu arbeiten. Ich kann es kaum erwarten wieder am Platz zu stehen und alles für Grün-Weiß zu geben.“

Foto: SK Rapid Wien