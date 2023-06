Hakim Guenouche erhält bei den Veilchen einen Dreijahresvertrag. Der 23-jährige Franzose ist ein Spieler für den linken Flügel. In den letzten beiden Saisonen war er Stammspieler bei Austria Lustenau.





Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Hakim ist ein hochinteressanter Spieler, der in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, was in ihm steckt. Ich bin überzeugt, dass er sich in unserem Umfeld gut weiterentwickeln kann.“



Hakim Guenouche: „Ich bin sehr glücklich, bei Austria Wien zu unterschreiben. Ich habe in den Gesprächen sofort das Vertrauen der Verantwortlichen und des Trainers gespürt. Es ist ein neuer Schritt für meine Karriere und ich bin sehr glücklich, ihn bei Austria Wien zu machen. Ich freue mich sehr auf meine neuen Teamkollegen und auf die gute Atmosphäre in der Generali-Arena."

Foto: FK Austria Wien