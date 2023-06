Die Saison 2023/24 steht bereits vor der Tür und die Wölfe starten nach einer knapp dreiwöchigen Pause in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

Am Montag, den 26. Juni, starten die Wölfe in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24. Cheftrainer Manfred Schmid bittet das Wolfsrudel ab dem kommenden Montag wieder auf den Trainingsplatz, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison zu legen. Bevor es von 7. bis 13. Juli ins Trainingslager ins Hotel Dilly nach Windischgarsten geht, stehen für unsere Wölfe bereits zwei Testspiele gegen ATUS Velden und DSV Leoben am Programm. In Windischgarsten testet unsere Mannschaft gegen MSK Zilina und VSC Debreceni. Vor der ersten Runde im UNIQUA ÖFB-Cup am 21./22./23. Juli findet am 14./15. Juli noch ein Testspiel in der Lavanttal Arena statt. Die erste Runde in der ADMIRAL Bundesliga findet dann am Wochenende darauf von 28.-30. Juli statt.

Die beiden aktuell beim Nationalteam weilenden Wölfe Tai Baribo und Bernhard Zimmermann stoßen am 3. Juli zur Mannschaft.

Im Anschluss an das erste Training am Montag, den 26. Juni um 15 Uhr, gibt es ab zirka 16:30 Uhr die Möglichkeit auf Interviews mit Cheftrainer Manfred Schmid sowie den Spielern des Wolfsrudel.

Alle Termine im Überblick

Trainingsstart am 26. Juni (15 Uhr) + Mixed Zone nach dem Training

ATUS Velden vs RZ Pellets WAC am 30.06. um 18:30 Uhr in Velden

RZ Pellets WAC vs DSV Leoben am 04.07. um 18 Uhr in Tainach

Trainingslager von 07. bis 13. Juli in Windischgarsten RZ Pellets WAC vs MSK Zilina am 08.07. um 15:30 Uhr RZ Pellets WAC vs VCS Debreceni am 11.07. um 15:30 Uhr

RZ Pellets WAC vs Gegner offen am 14./15.07.

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at