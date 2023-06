Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Sandro Altunashvili bekannt.

Der 26-jährige Georgier kommt von FC Dinamo Batumi, dem aktuellen Tabellenführer der 1. georgischen Liga, ins Lavanttal und unterschreibt bei den Wölfen einen Vertrag über 2 Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr.

Der 1,69m große Rechtsfuß wechselte im Jänner 2021 von FC Saburtalo Tiflis zu FC Dinamo Batumi, wo er es seither auf 97 Einsätze brachte, in denen er 4 Tore erzielen konnte und 19 Vorlagen lieferte. In seiner Debütsaison holte er mit FC Dinamo Batumi den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. In der laufenden Saison hält der georgische Nationalteamspieler bei 23 Einsätzen (1 Tor, 6 Vorlagen). Ab der kommenden Spielzeit läuft der zentrale Mittelfeldspieler für die Wölfe auf.



Manfred Schmid: „Wir waren schon länger mit Sandro Altunashvili im Kontakt und sind froh mit ihm einen technisch gut ausgebildeten Spieler für die Position im zentralen Mittelfeld bekommen zu haben. Mit seiner Mentalität und seiner Art Fußball zu spielen, wird er unserem Spiel sehr gut tun.“

Foto: GEPA/Admiral