Der FC Blau-Weiß Linz startet Ende Juli in die Bundesligasaison. Nun kann auch der erste Neuzugang im Kader der Blau-Weißen bekannt gegeben werden. Stefan Feiertag wechselt vom Zweitligisten SKU Amstetten zum FC Blau-Weiß Linz. Der 21-Jährige unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis zur Saison 2025/26.

Stefan Feiertag begann das Fußballspielen im Nachwuchs von Horn und wechselte mit 12 Jahren in die Akademie von St. Pölten. Im Sommer 2019 feierte er bei den Young Violets sein Profidebüt. 2 Jahre später erfolgte der Wechsel nach Amstetten, wo er in der vergangenen Saison 15 Tore erzielte.

Statements

„Es freut mich sehr, dass wir Stefan von unserem Weg hier bei Blau Weiß Linz überzeugen konnten. Er hat in den letzten beiden Jahren bei Amstetten eindrucksvoll gezeigt, welche Qualitäten er besitzt und passt sowohl menschlich als auch sportlich perfekt in unsere Mannschaft“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

„Ich freue mich riesig, dass es jetzt mit dem Transfer geklappt hat! Ich denke, dass dieser Schritt genau der Richtige für mich ist und ich hier meine Entwicklung perfekt fortsetzen kann. Dazu ist Blau-Weiß Linz ein großartiger Verein mit unglaublich geilen Fans und einem richtig schönen neuen Stadion, wo ich es kaum erwarten kann, gemeinsam Erfolge zu feiern“, betont Stefan Feiertag.

„Stefan passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Wir haben einen Spieler gesucht, der uns in unserem Spiel sowohl in Ballbesitz als auch gegen den Ball neue Möglichkeiten gibt. Es freut mich sehr, dass sich ein so talentierter Spieler wie Stefan für unseren Weg entschieden hat“, sagt Gerald Scheiblehner, Cheftrainer FC Blau-Weiß Linz.

Foto: FC Blau-Weiß Linz