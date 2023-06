Der LASK verpflichtet Torhüter-Routinier Jörg Siebenhandl. Der 33-Jährige wechselt ablösefrei von Sturm Graz nach Linz und wird das junge Torhüter-Team der Schwarz-Weißen mit seiner Erfahrung bereichern. Beim LASK unterzeichnet Jörg Siebenhandl einen Vertrag bis 2026.





Mit Jörg Siebenhandl verpflichtet der LASK einen Torhüter mit reichlich Erfahrung: Zu satten 300 Bundesliga-Einsätzen gesellen sich auch 29 Europacup-Einsätze für Sturm Graz (2017-2022) und die Admira (2016). Ausgebildet wurde der heute 33-Jährige in der Talenteschmiede der Wiener Austria, seine erste Profi-Station war von 2009 bis 2014 Wiener Neustadt. Nach zwei Jahren bei der Admira in der Südstadt folgte eine Auslandsstation bei den Würzburger Kickers in der zweiten deutschen Bundesliga. Seit Sommer 2017 spielte Siebenhandl für den SK Sturm Graz und avancierte mit 224 Einsätzen für die „Blackies“ zur fixen Größe bei den Steirern.



Von der Routine des Neuzugangs wird ab sofort das junge Torhüter-Team um Tobias Lawal (23) profitieren: „Jörg bringt enorm viel Erfahrung mit, die er an unsere jungen Torhüter weitergeben kann. Bei Graz hat er über viele Jahre auf hohem Niveau eine wichtige Rolle gespielt – auch in internationalen Spielen. Wir planen mit Jörg nicht als Nummer eins, sondern als Mentor, der den Jungs bei den kommenden Herausforderungen unterstützend zur Seite steht“, so Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic.

Der Keeper, der bei den Linzern die Rückennummer 28 tragen wird, fühlt sich bei den Athletikern sichtlich wohl: „Das Gesamtpaket beim LASK ist sehr stimmig: Im Verein herrscht große Aufbruchsstimmung und ich habe von Beginn an gespürt, das hier Großes im Entstehen ist. Ab sofort darf ich ein Teil davon sein und meine Erfahrung ans Team weitergeben – darauf freue ich mich sehr.“

Foto: LASK