Die auslaufenden Verträge von Mario Leitgeb und Michael Novak werden jeweils um ein Jahr verlängert.

Mit Mario Leitgeb verlängert der Kapitän des Wolfsrudels, der bereits seit Jänner 2017 für den WAC die Knochen hinhält, seinen auslaufenden Vertrag bis 2024. Mit bisher 193 Einsätzen für die Wölfe – in denen ihm 15 Tore und 6 Vorlagen gelangen – steht Mario kurz vor dem Einzug in die Top 10 der Spieler mit den meisten Einsätzen beim WAC.

Auch Michael Novak, der in seine zwölfte Saison als Bundesliga-Profi geht, unterschreibt bei den Wölfen, wo er seit Sommer 2018 unter Vertrag steht, ein neues Arbeitspapier bis 2024. In bisher 160 Spielen für das Wolfsrudel erzielte ‚Mike‘ 7 Tore und lieferte 11 Vorlagen.

Gemeinsam feierten die beiden Routiniers schon zahlreiche Erfolge mit dem WAC, wie zum Beispiel den 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und den historischen Einzug in das Sechzehntelfinal der UEFA Europa League.



Manfred Schmid: „‚Mike‘ und ‚Leiti‘ sind zwei sehr verdienstvolle Spieler, die mit dem Klub bereits viel erreicht haben. Ich bin sehr froh die beiden für ein weiteres Jahr in unserem Kader zu haben, da sie sowohl auf als auch neben dem Platz sehr wichtig für uns sind!“



Mario Leitgeb: „Der Verein ist mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen und ich freue mich riesig auch in der nächsten Saison ein Teil des Wolfsberger ACs zu sein. Ich möchte weiter unserer jungen Garde bei ihrer Entwicklung zur Seite stehen und meinen Teil dazu beitragen, dass der WAC in der kommenden Saison wieder für Furore sorgt.“



Michael Novak: „Ich bin happy, dass ich auch im nächsten Jahr mit dabei bin. Die letzten paar Monate haben wieder richtig Spaß gemacht, ich fühl mich körperlich super, das Team ist top und die Family fühlt sich in Wolfsberg sehr wohl. Passt alles für eine geile 6. Saison beim WAC!“

Foto: GEPA/Admiral