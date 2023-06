Bei der heutigen gemeinsamen Klubkonferenz und der anschließenden Hauptversammlung wurden die organisatorischen Weichen für die kommende Saison 2023/24 und auch für die darauffolgenden Jahre gestellt.

Dr. Alexander Wrabetz neu im Aufsichtsrat der Österreichischen Fußball-Bundesliga

Nach dem Abstieg der SV Guntamatic Ried hat Roland Daxl sein Amt als Aufsichtsrat der Österreichischen Fußball-Bundesliga zur Verfügung gestellt. Die Klubs der ADMIRAL Bundesliga haben daraufhin in der heutigen Sitzung einstimmig Dr. Alexander Wrabetz in den Bundesliga-Aufsichtsrat gewählt. Der studierte Jurist und langjährige ORF-Generaldirektor ist seit November 2022 Präsident des SK Rapid Wien und komplettiert nun das Aufsichtsgremium der Liga: https://www.oefbl.at/oefbl/die-liga/gremien/aufsichtsrat/

Die Österreichische Fußball-Bundesliga bedankt sich bei Roland Daxl für sein Engagement und heißt Dr. Alexander Wrabetz herzlich im Aufsichtsrat willkommen!

Höchstpreis für Gästetickets wird fortgesetzt

Seit sechs Jahren gilt in den Auswärtssektoren der ADMIRAL Bundesliga ein Maximalpreis für Tickets im Gästesektor. Dieser wurde mit Beginn der Saison 2017/18 mit 20 Euro für (seit Sommer 2019 verpflichtende) überdachte Gästesektoren eingeführt. Dieser Preis wurde seitdem nie überschritten und in der vergangenen Saison auf 18 Euro gesenkt, um den Stadionbesuch nach der Corona-Krise wieder zu attraktivieren. Der Höchstpreis (der von den Klubs individuell auch unterschritten werden kann) wird nun auch in der kommenden Saison in der ursprünglichen Höhe von 20 Euro fortgesetzt. Damit ist es den Klubs der ADMIRAL Bundesliga zum siebenten Mal in Folge gelungen, sich auf einen Maximalpreis für Gästetickets zu einigen, der auch weiterhin die 2017 eingeführten 20 Euro nicht überschreitet.

Bekenntnis zu 50+1

In den Sitzungen wurde seitens der Klubs auch ein einstimmiges Bekenntnis zur sogenannten „50+1-Regelung“ abgegeben. Konkretisierungen der Rahmenbedingungen wurden zum wiederholten Male diskutiert, fanden in der Hauptversammlung jedoch nicht die erforderliche 2/3-Mehrheit. Damit bleibt die aktuelle Regelung unverändert bzw. bestehen, wonach der Verein in der ausgegliederten Kapitalgesellschaft über die Mehrheit der Stimmanteile verfügen muss.

Weitere Bestimmungsänderungen/Neuerungen

Darüber hinaus gibt es folgende Neuerungen und Bestimmungsänderungen für die kommende Saison: