Der 1,97m große Innenverteidiger Tin Plavotić wechselt von SV Ried zur Wiener Austria.





Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir haben Tin Plavotić schon länger am Schirm gehabt und freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn von unserem Weg zu überzeugen. Wir sind überzeugt, dass er uns aufgrund seiner Qualitäten im Defensivbereich, aber auch durch seine Torgefahr in der Offensive verstärken wird. Er bringt mit seiner Körpergröße und Athletik viel Wucht mit.“



Tin Plavotić: „Ich freue mich riesig, dass ich bei so einem großen Verein wie der Austria spielen kann. Ich will der Mannschaft mit meinen Leistungen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Die Vorfreude ist riesig. Als Wiener fühle ich mich natürlich zu Hause am wohlsten.“



In der abgelaufenen Saison 2022/23 stellte der 1,97m große Wiener mit vier Toren und drei Assists für die SV Ried auch seine Torgefahr unter Beweis. „Ich sehe meine Stärken schon auch im Offensivbereich – dass ich dort bei Eckbällen gefährlich sein kann“, sagt Plavotić.

Foto: FK Austria Wien