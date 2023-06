Leo Mätzler (21) wechselt auf permanenter Basis nach Lustenau. Der junge Vorarlberger unterschreibt beim SC Austria Lustenau einen Vertrag bis mindestens 2025.

Nach der Leihstation beim FC Dornbirn wechselt der großgewachsene Defensivspieler – nachdem sein Vertrag beim SCR Altach ausgelaufen ist – zur kommenden Saison zur Austria. Leo Mätzler war bereits in der Meistersaison in der 2. Liga auf Leihbasis Teil des Kaders der Grün-Weißen und durfte den Aufstieg in die Bundesliga miterleben. In der Saison 2021/22 kam er für den SC Austria Lustenau zu 17 Ligaeinsätzen und einem Spiel im ÖFB-Cup. In der letzten Saison wurde der Bregenzerwälder vom SCR Altach nach Dornbirn verliehen und entwickelte sich dort zum absoluten Leistungsträger und Stammspieler

Zusätzlich zu 24 Einsätzen inklusive seinen erstem 2. Liga-Treffer, durfte sich Leo in der letzten Saison auch über sein Debüt im österreichischen U-21 Nationalteam freuen. Nach seinem Debüt gegen Moldawien, kam er in der vergangenen Abstellungsperiode in den Spielen gegen Island und die Slowakei zu Einsätzen.

Mätzler begann seine Fußballkarriere in der Jugend des VfB Bezau, ehe er über die Akademie zum SCR Altach wechselte. Dort wurde der Vorarlberger in den letzten drei Jahren jeweils ausgeliehen. Zunächst wurde Leo Mätzler an den FC Wil verliehen, bis er dann schließlich den Weg ins Reichshofstadion fand. Nach dem einjährigen Zwischenstopp in Dornbirn ist der Defensivspieler nun wieder dort, wo er seine bisher größten Erfolge feiern konnte.

Leo Mätzler hat sich mit den Vereinsverantwortlichen des SC Austria Lustenau auf einen Vertrag bis mindestens Sommer 2025 geeinigt.

Statement Alexander Schneider:

„Wir freuen uns sehr, dass sich Leo – trotz anderer Möglichkeiten – für den Weg zurück zur Austria entschieden hat. Seit seiner Leihe zu uns in der Saison 21/22 ist der Kontakt nie abgebrochen und wir haben seine Entwicklung selbstverständlich genau beobachtet. Sowohl menschlich als auch fußballerisch passt er sehr gut zu dem Weg, den wir in Lustenau die letzten Jahre eingeschlagen haben. Leo ist flexibel in der Defensive – und wie die letzte Saison gezeigt hat auch im defensiven Mittelfeld – einsetzbar, hat für sein Alter schon einiges an Erfahrung und seine fußballerische Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Es ist schön zu sehen, dass wir nun sehr wahrscheinlich den nächsten Vorarlberger zu seinem Bundesligadebüt verhelfen können und wir sind und sicher, dass wir die nächsten Jahre viel Freude mit Leo haben werden.“

Statement Leo Mätzler:

„Nach drei Jahren mit verschiedenen Leihstationen bin ich nun sehr froh mit der Austria eine neue Heimat gefunden zu haben. Ich habe mich in meinem Jahr dort von Anfang an sehr wohlgefühlt und deshalb wusste ich sofort, dass ich diesen Schritt nun fix machen will, nachdem sich die Möglichkeit in den letzten Wochen ergeben hat. Ich glaube, dass ich die letzten 3 Jahre enorm an Reife gewonnen habe und nun bereit bin für den Schritt in die Bundesliga. Ich habe mir viel vorgenommen und kann es trotz der sehr kurzen Pause kaum erwarten, dass es am Montag mit der Vorbereitung losgeht.

Foto: Austria Lustenau