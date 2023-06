Nach Stefan Feiertag kann nun der zweite Neuzugang für den FC Blau-Weiß Linz bekanntgeben werden. Stefan Haudum wechselt vom Bundesligisten SCR Altach zum FC Blau-Weiß Linz und unterschreibt einen Einjahresvertrag bis 2024.

Der 28-Jährige kehrt damit in seine alte Heimat zurück. Bereits von 2012 bis 2019 spielte er für die Blau-Weißen, bevor er zum LASK in die Bundesliga wechselte. Seit Jänner 2021 war er beim SCR Altach unter Vertrag und kam zu insgesamt 79 Einsätzen.

„Mit Stefan haben wir für unsere Abwehr einen erfahrenen Spieler dazubekommen, der in der Bundesliga bereits über einen längeren Zeitraum gezeigt hat, welche Qualitäten er besitzt. Wir sind sehr froh über seine Verpflichtung und auch überzeugt davon, dass er uns vom Start weg helfen wird, um richtig in der Bundesliga anzukommen“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

„Ich freue mich sehr darauf, mit Blau-Weiß Linz in der Bundesliga zu spielen. Ich bin vom eingeschlagenen Weg des Vereins sehr überzeugt und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind“, sagt Stefan Haudum.

Foto: FC Blau-Weiß Linz