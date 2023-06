Paul Komposch wechselt zur neuen Saison von Sturm Graz zum TSV Hartberg. Der Innenverteidiger begann seine Karriere zunächst in Stattegg, wechselte mit zehn Jahren zum SK Sturm und durchlief die komplette Ausbildung des Bundesligisten. In der letzten Saison spielte er für die Amateure in der 2.Bundesliga und war Kapitän der Mannschaft. Mit nunmehr 22 Jahren ist er einer der Wunschspieler des Hartberger Trainers Markus Schopp und für den robusten Zweikämpfer folgt der nächste Karriereschritt. Lesen Sie hier das exklusive Ligaportal Interview.

Ligaportal: Servus Paul, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Wie geht es dir?

Paul Komposch: Hallo, mir geht es gut. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung beim TSV Hartberg.

Ligaportal: Du hast seit Deiner Jugend bei Sturm Graz gespielt und wechselst nun zum TSV Hartberg. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu machen?

Paul Komposch: Ich hatte eine tolle Zeit bei Sturm Graz und habe mich dort als Spieler und Mensch weiterentwickelt. Aber ich wollte mich sportlich noch weiter verbessern und eine neue Herausforderung suchen. Das Angebot vom TSV Hartberg hat mich überzeugt und ich bin sicher, dass ich dort meine Fähigkeiten einbringen kann. Sturm hatte mich frühzeitig informiert, dass ich wechseln kann und jetzt ist es vollbracht.

Ligaportal: Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?

Paul Komposch: Thomas Lenhart hat mich als kleiner Junge einmal mit zum FC Stattegg mitgenommen. Ich fing dann an dort zu spielen. Sein Sohn Fabian Lenhart ist dann mit mir den ganzen Weg beim SK Sturm gegangen - er ist momentan an den FC Gleisdorf ausgeliehen.

Ligaportal: Hast du Kontakt zu den Spielern deiner Generation aus der Sturm Jugend?

Paul Komposch: Der Fußball ist wie eine Arbeitsstelle. Man hat täglich Kontakt, dann geht man seine Wege bei anderen Vereinen. Mit einigen Mitspielern bleibt man in Kontakt, mit anderen weniger. Ich empfinde das als ganz normal.

Ligaportal: Der Wechsel bedeutet für dich auch den Sprung von der 2.Liga in die Bundesliga. Wie bereitest du dich darauf vor?

Paul Komposch: Natürlich ist das eine große Herausforderung, aber ich freue mich darauf. Man spielt ja für die Fans und die Vorstellung bald vor riesigen Kulissen zu spielen, ist für mich eine weitere Motivation. Aber auch in der 2.Bundesliga wird schon ordentlicher Fußball gespielt.

Ligaportal: Was sind deine Ziele für die kommende Saison beim TSV Hartberg?

Paul Komposch: Mein Ziel ist es, mich schnell in die Mannschaft zu integrieren und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir als Team erfolgreich sind. In der Bundesliga wird alles noch schneller sein, deshalb ist es ja auch die höchste Liga.

Ligaportal: Bist du Fan einer internationalen Mannschaft?

Paul Komposch: Als Jugendlicher hatte ich Sympathien für gewisse Vereine, jetzt beobachte ich das neutraler. Ich erfreue mich einfach an den Spielen

Ligaportal: Vielen Dank für das Interview, Paul. Wir wünschen dir viel Erfolg für die kommende Saison!

Paul Komposch: Vielen Dank, ich freue mich auf die kommende Saison und werde alles geben, um meinen nächsten Schritt zu gehen.

Interview Florian Kober

Fotocredit: Richard Purgstaller / Ripu