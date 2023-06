Beim RZ Pellets WAC, Tabellen-7. der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison, steht dem Vernehmen nach ein talentierter, österreichischer Linksverteidiger ante portas: Lukas Ibertsberger. Der 19-jährige Sohn vom erfahrenen Bundesliga-Trainer Robert Ibertsberger (den es selbst mit 1. Juli nach 4 Bundesliga-Stationen ins Unterhaus zum 1b-Team vom ASKÖ Oedt zieht) steht nach einem Bericht der "Krone" vor einer Leihe vom FC Red Bull Salzburg zu den Wolfsbergern.

Im Frühjahr Sprung vom FC Liefering zum FC Red Bull Salzburg

Lukas Ibertsberger, der Neffe vom 15-maligen ÖFB-A-Teamspieler Andreas Ibertsberger, absolvierte in der vergangenen Saison in der ADMIRAL 2. Liga 22 Spiele für den FC Liefering. Bei dessen Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg stand der vierfache ÖFB-U21-Teamspieler im Frühjahr in vier Bundesliga-Spielen im Kader, sein Bundesliga-Debüt steht allerdings noch aus.

Immerhin schaffte der talentierte Linksverteidiger im Frühjahr den Sprung vom FC Liefering zum österreichischen Serienmeister und unterschrieb dort im Februar einen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Zwischen dem WAC und den Roten Bullen aus der Mozartstadt gab es mit zuvor Amar Dedic, Anderson Niangbo, Alexander Schmidt, Sekou Koita, Igor und Majeed Ashimeru bereits Leihgeschäfte.

