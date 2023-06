Der CASHPOINT SCR Altach vermeldet die Verpflichtung eines Rückkehrers: Christian Gebauer. Für den 29-jährigen Tiroler, der zuletzt drei Jahre lang in Deutschland für Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld spielte, ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Für den Klub von der "Bielefelder Alm" absolvierte der Außenstürmer 43 Pflichtpartien (2 Tore + 2 Assists). Siehe auch aktuelle Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

"Wertvolles Puzzlestück in unseren Planungen für kommende Saison"

Christian Gebauer absolvierte zwischen 2017 und 2020 insgesamt 114 Pflichtspiele für den SCRA, in denen ihm 15 Treffer und 18 Assists gelangen. Nach Auslaufen seines Vertrages schloss sich der Innsbrucker im Sommer 2020 Arminia Bielefeld an, für die er 23 Mal in der Deutschen Bundesliga auflief.

Nach einer Leihe zum FC Ingolstadt, kehrte der Außenspieler vor der zurückliegenden Saison auf die „Alm“ zurück. Insgesamt absolvierte Gebauer in den beiden obersten deutschen Ligen über 60 Pflichtspiele.

Zukünftig wird der pfeilschnelle Außenspieler wieder im Rheindorf auf Torjagd gehen. Gebauer unterschreibt beim SCR Altach einen Vertrag bis Sommer 2025, mit der Option auf eine weitere Spielzeit im Ländle.

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Christian Gebauer hat sich in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau beweisen können und ist ein wertvolles Puzzlestück in unseren Planungen für die kommende Saison. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seinem Tempo und seiner Vielseitigkeit eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird. Gebi kennt den Verein und das Umfeld und kann uns sofort weiterhelfen.“

"Altach hat mir damals den Sprung in die deutsche Bundesliga ermöglicht"

Christian Gebauer: „Ich bin sehr glücklich, wieder beim CASHPOINT SCR Altach zu sein und freue mich auf meine Rückkehr. Die Jahre, die ich hier verbracht habe, waren besonders und haben mir viele positive Erinnerungen beschert. Altach hat mir damals den Sprung in die deutsche Bundesliga ermöglicht. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, erneut das Trikot vom SCR Altach zu tragen und werde mein Bestes geben, um dem Team zum Erfolg zu verhelfen.“

𝐖𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫 𝐃𝐚𝐡𝐨𝐚𝐦 🖤



Christian Gebauer kehrt nach drei Jahren zum SCRA zurück und unterschreibt einen Vertrag bis 2025 mit Option!



➡️ https://t.co/bsjaMhpnyf pic.twitter.com/jLRRUTSmPR — SCR Altach (@SCRAltach) June 26, 2023

Fotocredit: SCR Altach