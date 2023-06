Bahnt sich für die ADMIRAL Bundesliga und dem FC Red Bull Salzburg da etwa ein neuer Tranfer-Rekord an? Laut der spanischen Sport-Tageszeitung "Marca" sei der österreichische Serienmeister am 18-jährigen Arda Güler von Fenerbahce Istanbul dran. Doch dem Vernehmen nach sind neben den Roten Bullen auch "Alaba-Klub" Real Madrid, der spanische Meister FC Barcelona und Europa League-Sieger FC Sevilla am türkischen Talent dran. Auch Champions League-Halbfinalist AC Milan habe Interesse am Youngster vom Bosporus. Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte bereits 4 Länderspiele für sein Land.

"Zehner-Typ" Arda Guler (r.) in Aktion für Fenerbahce jüngst im türkischen Cup-Finale, das der Youngster mit seinem Team gewann.

17,5 Mio. Euro Ausstiegsklausel

Würde der FC Red Bull Salzburg das Rennen machen, käme es zu einem neuen Transfer-Rekord in der ADMIRAL Bundesliga und für die Roten Bullen. Arda Güler absolvierte in der vergangenen Saison in der türkischen Süper Lig 20 Einsätze für Fenerbahce und steuerte dabei jeweils 4 Tore und Assists bei. Beim türkischen Traditionsklub steht der Linksbeiner noch bis Juni 2025 unter Vertrag, soll allerdings eine Ausstiegsklausel von 17,5 Mio. Euro haben.

Das Top-Talent wird bei Transferverhandlungen derzeit von Familienangehörigen betreut und feierte im August 2021 im zarten Alter von 16 Jahren sein Liga-Debüt. Jugendvereine sind Genclerbirligi SK (2014-2019), Fenerbahce SK (2019-2021).

