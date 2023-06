Nach Rückkehrer Christian Gebauer - wir berichteten - vermeldet der CASHPOINT SCR Altach am heutigen Montag bereits seinen 2. Neuzugang. Lukas Fadinger - in der vergangenen Spielzeit bei Liga-Konkurrent TSV Hartberg - hat einen Vertrag über 2 Jahre bis Sommer 2025 im Rheindorf unterzeichnet und verstärkt ab sofort den Tabellenvorletzten der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison. Siehe auch aktuelle SOMMER-TRANSFERS.

Beim SK Sturm Graz ausgebildet

Der 22-jährige Mittelfeldspieler absolvierte in der zurückliegenden Bundesliga-Saison 30 BL-Einsätze (2 Tore, 1 Assist) für den TSV Hartberg und wechselt nach Auslaufen seines Vertrages ablösefrei in die CASHPOINT Arena.

Lukas Fadinger stammt aus der Nachwuchsabteilung des SK Sturm Graz und wechselte im Sommer 2019 zum SV Lafnitz. Nach einer starken Zweitligasaison nahm ihn ein Jahr später der TSV Hartberg unter Vertrag, verlieh ihn 2021 aber noch einmal nach Lafnitz. In der zurückliegenden Spielzeit war Fadinger dann ein fixer Bestandteil beim TSV Hartberg: In 30 Spielen traf er zweimal und bereitete einen Treffer vor.

"Lukas passt mit seinen Fähigkeiten gut zu unserer Spielanlage"

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Wir sind sehr erfreut, mit Lukas Fadinger einen talentierten Österreicher für unseren Weg zu gewinnen. Lukas passt mit seinen Fähigkeiten gut zu unserer Spielanlage und hat in seinen jungen Jahren bereits einiges an Erfahrung gesammelt. Wir sind überzeugt davon, dass Lukas in Altach die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen wird und wünschen ihm eine erfolgreiche Zeit bei uns."

Lukas Fadinger: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SCR Altach, über den ich schon viel Gutes gehört habe. Ich bin gespannt darauf, meine neuen Mitspieler, die Fans und die gesamte Altach-Familie kennenzulernen. Mein herzlicher Dank gilt dem Verein für das Vertrauen, das sie in mich setzen. Ich werde alles geben, um zum Erfolg des Teams beizutragen und hoffe auf eine erfolgreiche Zeit hier in Altach."

Fotocredit: SCRA