ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz und Neo-Sportdirektor Christoph Schösswendter sind weiter fleißig am Transfermarkt aktiv und vermelden soeben mit Marcel Schantl bereits den 4. Sommer-Neuzugang. Der 22-Jährige bleibt der Klubfarbe blau-weiß treu und kommt vom künftigen Ligha-Konkurrenten TSV Hartberg. Nach Stefan Haudum ist der Außenspieler der nächste Rückkehrer bei den Blau-Weißen. Siehe auch aktuelle SOMMER-TRANSFERS.

"Wird Konkurrenzkampf beleben und ist absolute Bereicherung für unsere Mannschaft“

Nach Alem Pasic am Vormittag - wir berichteten - geben die Blau-Weißen nunmehr am Nachmittag den insgesamt 4. Neuzugang für die kommende Saison 2023/24 bekannt. Marcel Schantl wechselt vom Bundesligisten TSV Hartberg und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2026. Mit dem 22-Jährigen kehrt ein alter Bekannter zum FC Blau-Weiß Linz zurück. Der Rechtsverteidiger stand bereits in der Saison 2020/21 insgesamt 30x für die Oberösterreicher am Platz.

„Marcel war nicht nur schon einmal bei Blau Weiß Linz, sondern auch im Frühjahr 2023 bei uns Trainingsgast. Dort hat er das Trainerteam und auch unsere Spieler absolut überzeugt und einen super Eindruck hinterlassen. Deshalb sind wir sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat und ab kommender Saison Teil unserer Mannschaft ist. Er wird den Konkurrenzkampf in unserem Kader beleben und ist eine absolute Bereicherung für unsere Mannschaft“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

Neuzugang Marcel Schantl: „Ich freue mich wieder hier zu sein und auf die zahlreichen Fans im neuen Stadion. Es ist für mich der nächste Schritt in meiner Profikarriere und ich freue mich gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL