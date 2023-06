Beim LASK, in der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison Tabellendritter, kommt Neuzugang Nr. 5 aus Frankreich: Der 22-jährige Linksaußen Lenny Pintor, geboren in Paris, wechselt ablösefrei vom französischen Zweitligisten AS St.-Étienne zu den Schwarz-Weißen und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Für den 31-fachen französischen Nachwuchsnationalspieler, der zwischen 2018 und 2022 bei Olympique Lyon unter Vertrag stand, sind die Linzer Athletiker die erste Auslandsstation. Siehe auch aktuelle SOMMER-TRANSFERS.

31-facher französischer Nachwuchsspieler

Der LASK wurde erneut am Transfermarkt aktiv und begrüßt den fünften Neuzugang der Sommerpause: Lenny Pintor. Der 22-jährige Linksaußen wurde am 5. August 200 in Paris geboren und entstammt dem Nachwuchs des korsischen Vereins SC Bastia. Nach seiner ersten Profistation beim französischen Zweitligisten Stade Brest gelang ihm 2018 der Sprung zum Topklub Olympique Lyon.

Es folgte eine zweijährige Leihe zum Zweitligisten ESTAC Troyes, ehe er im Vorjahr fix von AS St.-Étienne verpflichtet wurde. Für das Team aus Ostfrankreich kam er in der abgelaufenen Saison zu insgesamt 22 Einsätzen. Auch für die Nachwuchsteams der Équipe Tricolore lief Lenny Pintor auf: Vom U16- bis zum U20-Nationalteam stehen 31 Länderspieleinsätze zu Buche.

Nun sichert sich der LASK die Dienste des Flügelspielers, Lenny Pintor schließt sich den Linzern ablösefrei an.

„Seine Schnelligkeit ist am Flügel eine echte Waffe“

„Lenny ist ein sehr spannender Spieler, seine Schnelligkeit ist am Flügel eine echte Waffe. Außerdem ist er technisch versiert, hat seine Stärken also auch im Eins-gegen-Eins. Seine Verpflichtung ist für uns ein weiterer wichtiger Baustein für den Kader der kommenden Saison“, zeigt sich LASK-Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic vom jungen Flügelspieler beeindruckt.

Der 22-Jährige, der bereits am Dienstag in den Trainingsbetrieb der Schwarz-Weißen einsteigt, brennt darauf, loszulegen: „Der LASK ist ein Topklub in Österreich. Ich freue mich sehr, dass mich der Klub unbedingt holen wollte und kann es kaum erwarten, die Mannschaft und die Fans kennenzulernen. Gemeinsam steht uns eine spannende Saison bevor!“

Fotocredit: LASK