Der Anfang ist gemacht! Am Montagmorgen trafen sich Trainerteam und Profis der Austria Klagenfurt zur ersten Einheit im Rahmen der Vorbereitung auf die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24. Nach einer Ansprache von Chefcoach Peter Pacult ging es auf der Sportanlage Viktring zur Sache. Zwei Spieler fehlten, das erste Tor erzielte mit Patrick Hasenhüttl ein „alter Neuer“ – schon kommenden Freitag (17.30 Uhr) steigt bei der DSG Ferlach das erste Testspiel.

"Habe genau hingeschaut, der eine hat sicher mehr gemacht als der andere"

Cheftrainer Peter Pacult: „Der erste Eindruck ist positiv, die Jungs sind in ordentlicher Verfassung. Ich habe genau hingeschaut, der eine hat sicher mehr gemacht als der andere. Aber körperlich sind die Grundlagen da, auf die wir in den nächsten Wochen aufbauen können. Ich freue mich auf die Partie in Ferlach. Es macht immer Spaß, in der Region zu spielen und den Leuten eine Freude zu machen."

Vor der kurzen Fahrt nach Viktring hatte der Trainer seine Mannschaft in der Kabine im Sportpark versammelt. Nach einem kurzen Rückblick auf die erneut so erfolgreiche Vorsaison mit der Qualifikation für die Meistergruppe, am Ende wieder Rang 6 und dem krönenden Abschluss gegen Rapid Wien (2:1-Heimsieg) nahm Pacult die Violetten aber direkt in die Pflicht.

„Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Denn jetzt gilt es, die Leistung zu bestätigen. Die Gruppe ist kleiner geworden, wir haben in der Breite sicher an Substanz verloren. Da kommt es auf jeden Einzelnen an, das Beste aus sich herauszuholen und für die Mannschaft einzubringen. Ich erwarte Einsatz und Bereitschaft in jedem Training“, forderte Pacult.

Quartett nach Auslands-Leihen zurück bei Kärntner Violetten

Mit Nikola Djoric (HNK Sibenik, Kroatien), Turgay Gemicibasi (Kasimpasa SK, Türkei), Fabio Markelic (Viktoria 1889 Berlin) sowie Patrick Hasenhüttl (VfB Oldenburg, beide Deutschland) standen vier Spieler am Platz, die nach Leihen zur Austria zurückgekehrt sind. Hasenhüttl war es, dem im Trainingsspiel der erste Treffer der Sommer-Vorbereitung gelang.

Neben Jannik Robatsch (18), der schon in der zurückliegenden Serie „oben“ mittrainieren durfte, feierten Bego Kujrakovic (17) und Matthias Dollinger (18) ihre Premiere bei der Profimannschaft. Pacult gab dem Trio mit auf den Weg, auch im Kreise der „Großen“ mutig aufzutreten, sich nicht zu verstecken. Die Top-Talente waren allesamt im Sommer mit Verträgen ausgestattet worden.

Bereits in den kommenden Tagen wird der 63-jährige Chefcoach die Zügel anziehen, am Dienstag und Mittwoch stehen Doppelschichten (9.30 und 15.30 Uhr) am Plan. Donnerstag wird morgens trainiert, am Freitag folgt am Abend dann der erste Test im Rahmen der Saison-Vorbereitung bei der DSG Ferlach.

Das Spiel beim Meister der 1. Klasse D und Aufsteiger in die Unterliga ist den Waidmannsdorfern wichtig, um sich den Fußball-Anhängern in der Region zu präsentieren. Ankick ist um 17.30 Uhr.

Drei weitere Spiele sind fix vereinbart, allesamt gegen Klubs aus der ADMIRAL 2. Liga: FC Liefering (7. Juli, 15 Uhr, Gmünd), Aufsteiger DSV Leoben (11. Juli, 17 Uhr, Glanegg) und dem Vorjahres-Dritten SKN St. Pölten (15. Juli, 15 Uhr, Welzenegg).

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt