Nachdem sich bereits im vergangenen Winter das Tranferkarussel beim CASHPOINT SCR Altach mit am meisten von allen 12 Klubs der ADMIRAL Bundesliga drehte, sind die Vorarlberger auch im Sommer an der "Wechsel-Börse" auffallend aktiv. So vermeldet der Tabellenvorletzte der vergangenen BL-Saison heute bereits seinen 3. Neuzugang binnen eines Tages und holt den kamerunischen Nachwuchsnationalspieler Djawal Kaiba. Der 20-jährige Mittelfeldakteur unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2026 im Rheindorf und ist Kapitän des U23-Teams seines Landes. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS!

"Ein Versprechen in die Zukunft"

Kaiba stand zuletzt bei seinem Heimatverein Coton Sport FC de Garoua unter Vertrag und macht beim SCR Altach seine ersten Schritte im europäischen Fußball. Der zentral defensive Mittelfeldspieler ist Kapitän des Kamerunischen U23-Nationalteams und hat auch bereits seinen ersten Einsatz beim A-Team absolviert. Kaiba soll beim SCR Altach die Zeit bekommen, die er benötigt, um sich an das neue Umfeld und den europäischen Fußball zu gewöhnen.

Roland Kirchler, SCRA-Sportdirektor: „Wir sehen in Djawal Kaiba einen sehr talentierten Spieler und ein Versprechen in die Zukunft. Gleichzeitig gilt es insbesondere bei jungen Spielern, die von einem anderen Kontinent nach Europa wechseln, immer auch eine gewisse Akklimatisierungszeit einzuberechnen. Wir werden Djawal behutsam heranführen und ihm jede Unterstützung geben, die er braucht, um seine Entwicklung voranzutreiben.“

Neuzugang Djawal Kaiba: „Der Wechsel zum SCR Altach ist für mich eine einmalige Möglichkeit und ich möchte mich bei allen im Verein bedanken, die es möglich gemacht haben, dass ich nun hier bin. Altach war in den vergangenen Jahren immer ein guter Boden für Spieler aus Afrika. Ich hoffe natürlich, dass ich einen ähnlichen Weg gehen kann und mit dem Team erfolgreich bin.“

Fotocredit: SCRA