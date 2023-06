Einer geht noch...bzw. besser...kommt noch. Nachdem der CASHPOINT SCR Altach am heutigen Montag, an dem die Vorarlberger auch mit dem Vorbereitungsprogramm für die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 starteten, bereits drei Neuzugänge und damit gesamt vier Verpflichtungen im Sommer vermeldet haben, folgte am Montagabend ein weiterer Transfer: Innenverteidiger Constantin Reiner wird bis Saisonende vom polnischen Erstligisten Piast Gliwice ausgeliehen. Anschließend besteht die Option für eine feste Verpflichtung des Salzburgers. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

"Größe & physische Präsenz machen ihn zu unangenehmen Gegenspieler, gegen den kein Stürmer gerne spielt"

Der 1,97 Meter große Defensivspezialist stammt aus der Nachwuchsabteilung des FC Red Bull Salzburg und trug zwischen 2018 und 2022 viereinhalb Jahre lang das Trikot der SV Guntamatic Ried. Für die Innviertler absolvierte Constantin Reiner 41 Zweitliga- und 39 Bundesligapartien. 2019/20 feierte der in Oberndorf bei Salzburg geborene Hüne mit den Innviertlern die Rückkehr bzw. den Aufstieg in die ADMIRAL-Bundesliga.

Im Januar 2022 wechselte Reiner dann in die polnische Ekstraklasa. Für Piast Gliwice absolvierte der 25-Jährige 22 Pflichtspiele und steuerte dabei 2 Treffer bei.

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Constantin Reiner ist für uns ein sehr stimmiges Gesamtpaket: Er ist ein österreichischer Innenverteidiger im besten Fußballalter, der sowohl in der Bundesliga als auch im Ausland wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Seine Größe und die physische Präsenz machen ihn zu einem unangenehmen Gegenspieler, gegen den kein Stürmer gerne spielt.“

"Spiele im Schnabelholz habe ich immer in sehr guter Erinnerung"

Constantin Reiner: „Ich freue mich sehr, in die Bundesliga zurückzukehren und mit dem SCR Altach die nächste Saison in Angriff zu nehmen. Die Spiele im Schnabelholz habe ich immer in sehr guter Erinnerung und ich freue mich, ab sofort die Altach-Fans auf meiner Seite zu wissen. Ich werde alles geben, um mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, zu rechtfertigen."

𝐒𝐞𝐫𝐯𝐮𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢 ⚫⚪



Einen haben wir heute noch: Innenverteidiger Constantin Reiner wird bis Saisonende von @PiastGliwiceSA ausgeliehen. Anschließend kann eine Kaufoption aktiviert werden.



➡ https://t.co/wnie0gkFSy pic.twitter.com/hGWu8vdLvY — SCR Altach (@SCRAltach) June 26, 2023

Fotocredit: SCRA