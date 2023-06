Ab Freitag, den 28. Juli 2023, rollt in der ADMIRAL Bundesliga wieder der Ball - kommt es zur 50. Jubiläumssaison in Österreichs Fußball-Beletage. Am heutigen 27. Juni kam der von vielen Fußball-Fans, Spielern, Trainern und Vereinsverantwortlichen heiß ersehnte neue Spielplan für die Herbstrunde der Saison 2023/24 raus. Der Auftakt in die 50. Saison ist eine Hommage an das Gründungsjahr 1974. Am 9.8.1974 spielte in der ersten Runde der LASK gegen den SK Rapid – 49 Jahre später bestreiten die beiden Klubs ein historisches Eröffnungsspiel, das am Freitag, den 28. Juli um 20:30 Uhr ausgetragen wird.

Rein in die 50. Jubiläumssaison. Holt Serienmeister FC Red Bull Salzburg (hier mit Maurits Kjærgaard - der Däne wurde gestern 20 Jahre jung) zum 11. Mal in Folge der Meistertitel?

Historischer Auftakt

Auch in der ersten Frühjahrsrunde wird es wie in den Vorjahren ein Auftaktspiel am Freitag geben, die konkrete Paarung wird im Rahmen der Spielauswahl in der Winterpause ausgewählt.

Alle weiteren Paarungen des Grunddurchgangs finden am Samstag und Sonntag statt. Je nach Jahreszeit wird im Sommer am Samstag um 17:00 und 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr angekickt. Ab der 6. Runde wird am Samstag um 17 Uhr sowie Sonntag um 14:30 bzw. 17:00 Uhrgespielt.

→ Zum Bundesliga-Spielplan (PDF)

Frühzeitige Spielauswahl

Die frühzeitige Spielauswahl ermöglicht langfristige Planungssicherheit für Klubs, Fans und Medien. Die Auswahl erfolgt durch den TV-Partner Sky in vier Phasen, die sich für heuer folgendermaßen ergeben:

Runde 1 - 6 im Juni: Mit der Auslosung des Grunddurchgangs werden heuer alle Spiele bis Anfang September terminiert.

Runde 7 - 17 im September: Mit Feststehen der Gruppenphasen und -teilnehmer erfolgt die Auswahl bis zur Winterpause

Runde 18 - 22 im Winter: Die Auswahl der finalen fünf Runden im Grunddurchgang erfolgt in der Winterpause.

Runde 23 - 32 im März: Mit der Auslosung des Finaldurchgangs werden sämtliche Spieltermine bekanntgegeben.

Auslosungsprinzipien

Ergänzend zu dem Spielplan gibt die Bundesliga einen detaillierten Einblick in das Auslosungsprozedere. Wie sich aus der Erfahrung und auch in diversen wissenschaftlichen Beiträgen zur Spielplanerstellung zeigt, werden Auslosungen von Fußball-Ligen durch verschiedenste Faktoren beeinflusst. Diese Rahmenbedingungen setzen sich in der ADMIRAL Bundesliga vor allem aus folgenden Vorgaben zusammen:

Stadionsperren der Klubs bzw. Stadionbetreiber (z.B. Stadionumbauten)

Behördliche Vorgaben (z.B. Auseinandersetzung FAK und SCR)

Regionale Besonderheiten (zwei Klubs in einem Stadion)

Sicherheitsaspekte (z.B. Eishockey und Fußball zeitgleich in einer Stadt)

Darüber hinaus werden für eine ausgewogene und faire Spielplanerstellung jedenfalls folgende Prinzipien umgesetzt:

Keine Spielfolgen von drei (oder mehr) Heim- oder Auswärtsspielen

Minimalst mögliche Anzahl an Durchbrechungen der "Heim-Auswärts-Heim-Auswärts"-Serie pro Klub

Alle Klubs haben in Runde 1 & 2 sowie 21 & 22 ein Heim- und ein Auswärtsspiel

Alle Klubs haben in den Runden 19 bis 22 zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele

50 Jahre Bundesliga

Mit dem Auftaktspiel am 28. Juli geht die Liga in ihre 50 Saison. Dieses Jubiläum nehmen die Liga und ihre Klubs zum Anlass, um die eigene Geschichte, Legenden und besondere Momente hochleben zu lassen, aber auch um neue, junge Fans für die kommenden 50 Jahre zu gewinnen.

Als erster Teil der Jubiläumsaktivitäten wurde am 13. Juni ein eigens kreiertes Logo veröffentlicht, das bei allen Maßnahmen und Inhalten mit historischem Bezug zum Einsatz kommen wird.

Darüber hinaus wird allen Klubs, die seit 1974 an einem Bundesligabewerb teilgenommen haben, ermöglicht, das Jubiläumslogo in der kommenden Saison auf ihren Trikots zu tragen, um so auf ihre Rolle in der Bundesliga-Geschichte hinzuweisen.

Weitere Jubiläumsaktivitäten anlässlich 50 Jahre Bundesliga werden in den kommenden Wochen bis zum Saisonstart kommuniziert.

Alle Spiele werden live im Ligaportal Live-Ticker-Center und in der Ligaportal-App (hier downloaden) übertragen.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty